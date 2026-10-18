Horário do debate na Band hoje: que horas começa Lula e Flávio Bolsonaro?

Horário do debate na Band hoje: que horas começa Lula e Flávio Bolsonaro?

O debate entre Lula e Flávio Bolsonaro na Band acontece neste domingo, 18 de outubro, com transmissão ao vivo. O encontro marca o primeiro confronto direto entre os candidatos à Presidência da República no segundo turno das Eleições 2026, uma semana antes da votação decisiva.

Horário do debate entre Lula e Flávio Bolsonaro na Band

O debate presidencial começa às 20h deste domingo, 18 de outubro, no horário de Brasília. A programação está prevista para terminar às 22h. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL) confirmaram presença no programa, que será realizado nos estúdios do Grupo Bandeirantes, em São Paulo. A transmissão terá cerca de duas horas de duração, com previsão de encerramento às 22h.

A participação dos dois candidatos foi confirmada após um período de incerteza sobre a presença de Flávio Bolsonaro. A Band informou que manteria a transmissão mesmo em caso de ausência de um dos concorrentes, deixando o respectivo púlpito vazio.

Este será o primeiro encontro direto entre Lula e Flávio em um debate presidencial nesta etapa da campanha.

O público poderá acompanhar o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro pela televisão, pelo rádio e pela internet. A transmissão será realizada pelos canais e plataformas do Grupo Bandeirantes e por emissoras parceiras.

Veja onde assistir:

TV aberta: Band;

TV por assinatura: BandNews TV;

Internet: site oficial da Band e canal Band Jornalismo no YouTube;

Aplicativo: Bandplay;

Rádio: BandNews FM e Rádio Bandeirantes;

Emissoras parceiras: TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan;

Jornal: Estadão, com retransmissão do encontro.

Como será o debate presidencial de 2026?

O debate será dividido em três blocos, com mediação dos jornalistas Eduardo Oinegue e Adriana Araújo. O formato prevê perguntas dos apresentadores, confronto direto entre os presidenciáveis e rodadas de questionamentos entre os candidatos.

No primeiro bloco, os mediadores farão perguntas aos concorrentes. Em seguida, Lula e Flávio terão 30 minutos de confronto livre, período reservado ao embate direto entre os dois.

As demais etapas terão novas rodadas de perguntas e respostas, incluindo questionamentos dos jornalistas e trocas entre os candidatos, conforme as regras definidas pela organização.

O encontro deve concentrar discussões sobre propostas de governo, economia, segurança pública, políticas sociais e outros temas da campanha presidencial.

Depois do encontro deste domingo, o próximo debate presidencial previsto para o segundo turno será realizado pela TV Globo na sexta-feira, 23 de outubro, após o Jornal Nacional.