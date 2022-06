Ilha Record 2022 participantes: quem está cotado para a nova edição

Quem são os participantes do Ilha Record 2022 é o que o público quer saber, mas será preciso esperar um pouco para conferir os competidores da segunda edição do programa. Nenhum artista foi divulgado oficialmente pela emissora de Edir Macedo até o momento, mas alguns nomes cotados já fazem barulho como cotados. Se a emissora seguir o padrão do ano passado, Ilha Record só deve estrear no final de julho, após a final do Power Couple.

Quais são os participantes da Ilha Record 2022?

Joana Machado, Maria Joana, Denise Rocha e Vanessa Mesquita podem ser participantes do Ilha Record 2022, segundo o jornalista Leo Dias. Em sua coluna no Metrópoles, Dias revelou que além das quatro convidadas para integrar o elenco da temporada, Liziane Gutierrez também estava entre as cotadas, mas a negociação com a ex-A Fazenda foi pouco promissora.

Além disso, Liziane Gutierrez recentemente disse que pretende viajar até Chernobyl, na Ucrânia, para resgatar animais que foram abandonados durante o conflito entre o país e a Rússia. Por isso, a modelo e influenciadora digital dificilmente aparecerá no reality show.

Entre os nomes dos possíveis participantes homens da edição de 2022 do Ilha Record, nenhum foi revelado por enquanto. O jornalista do Metrópoles disse que Lipe Ribeiro, ex-De Férias com o Ex e ex-A Fazenda, é um nome desejado na internet entre fãs da atração, mas não há nenhuma informação até agora que indique que o famoso estará no programa de fato.

Conheça cada uma das indicadas como possíveis participantes do Ilha Record 2022:

Joana Machado

Joana Machado foi campeã da quarta temporada de A Fazenda, em 2011. A carioca vai completar 42 anos de idade em novembro deste ano e é bastante lembrada por ter somado vários barracos durante sua passagem pelo reality show rural. A famosa discutiu com Gui Pádua, Ana Marjkun, Dinei – que recentemente esteve em Power Couple e participou do Ilha Record 2021 – entre outros peões do confinamento.

Modelo e personal trainer, Joana Machado também é conhecida por seus relacionamentos com famosos, como o jogador Adriano Imperador, Juninho Pitbull e outros.

Maria Joana

Outra possível famosa na lista de participantes do Ilha Record 2022 é Maria Joana. A atriz e modelo foi campeã em 2017 da décima quarta edição do Dança dos Famosos, quadro da TV Globo.

Além disso, no ano seguinte ao que foi coroada campeã da competição de dança, ela também venceu o quadro culinário do programa Mais Você que reúne convidados famosos, o Super Chef Celebridades.

A carioca tem 35 anos de idade e já esteve em novas como Avenida Brasil (2012), Flor do Caribe (2013), Além do Tempo (2015), Malhação (2015) e Sol Nascente (2016 – 2017).

Denise Rocha

Denise Rocha foi vice-campeã da sexta temporada de A Fazenda. Após posar para a playboy, a advogada ficou conhecida como o “Furação da CPI”. Recentemente, a famosa de 38 anos recentemente apareceu nas redes com uma mudança de visual.

Denise revelou recentemente que fez alguns procedimentos estéticos com o objetivo de rejuvenescer seu rosto. A atitude da influenciadora digital chamou a atenção da internet, que teorizou se ela estaria se preparando para ser uma das participantes do Ilha Record 2022.

Vanessa Mesquita

Vanessa Mesquita é outra possível adição aos participantes do Ilha Record 2022 que parte da TV Globo. A famosa foi vencedora do Big Brother Brasil 2014. Vanessa competiu contra Angela e Clara na grande final do reality show – que na época ainda era comandado por Pedro Bial – e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão ao receber 53% dos votos do público.

Vanessa atualmente tem 36 anos de idade e é veterinária, além de ter uma carreira na internet como influencer.

Quem é a nova apresentadora do Ilha Record?

A nova apresentadora do ilha Record é a atriz e cantora Mariana Rios. A famosa substitui Sabrina Sato, que esteve à frente do programa na primeira edição, em 2021, mas agora deixou a emissora e é contratada do Grupo Globo.

Ao ser anunciada como a nova cara do reality show, Mariana comemorou o trabalho no Instagram, agradeceu o carinho do público e também da emissora. “Começando uma nova história! Obrigada pela oportunidade e confiança! Esse é um dos dias mais felizes da minha vida”, escreveu a famosa.

E quem é Mariana Rios? Para quem não conhece, a mineira de 36 anos de idade começou a carreira na televisão com a novela Malhação, em 2008. A jovem interpretava a personagem Yasmin e assim começou a ficar conhecida no país.

Pouco depois, ela começou a namorar o cantor Di Ferrero, da banda NX Zero, o que deixou o nome da jovem com um destaque ainda maior. O relacionamento durou algum tempo, mas eles terminaram em 2013.

Após Malhação, ela atuou também em Araguaia (2011), Não se Preocupe, Nada Vai Dar Certo (2011), Totalmente Inocentes (2012), Salve Jorge (2012 – 2013), Além do Horizonte (2013 – 2014), A Saga da Alma de um Poeta (2015) e Órfãos do Eldorado (2015). Recentemente, ela esteve na série De Volta aos 15 (2022), da Netflix.

A famosa já convidou o público para acompanhar a nova temporada do reality show e falou sobre a ansiedade para conhecer os participantes do Ilha Record 2022: Veja como foi o recado:

