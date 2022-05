Quem saiu do Power Couple: porcentagem da segunda eliminação

Quem saiu do Power Couple 2022 esta semana foi Dinei e Erika Dias. A dupla é a segunda a ser eliminada do reality show, pois foi a menos votada na berlinda tripla da semana. No programa de casais da Record TV, o público vota a favor, ou seja, quem está em casa escolhe quem merece continuar e então vota naquele casal que deseja salvar da eliminação.

Quem saiu do Power Couple 2022 essa semana?

Dinei e Erika Dias foi quem saiu do Power Couple. A dupla somou apenas 18,20% dos votos e não conseguiu se manter no jogo. A dupla perdeu a disputa para Matheus Sampaio e Brenda Paixão, que somaram 49,60% dos votos, e Baronesa e Rogério, que se salvaram com 32,20% dos votos para ficar.

Tanto Brenda e Matheus quanto quem saiu do Power Couple 2022 essa semana acabaram na berlinda por conta de péssimos resultados nas recentes provas do programa. Enquanto os ex-Brincando com Fogo zeraram durante as apostas, Dinei e Erika se deram mal ao não cumprirem a prova dos casais.

Baronesa e Rogério acabaram na DR por conta dos votos dos colegas de confinamento. O casal foi o mais citado na noite de formação e não conseguiu se safar da votação popular.

Quem já saiu do Power Couple 2022

O primeiro casal que saiu do Power Couple 2022 foi o DJ Rodrigo Mila e a cabeleireira Daiana Araújo. A dupla recebeu 22,28% dos votos na semana passada e não teve chance de se manter no jogo. Os adversários de berlinda da dupla eram os casais Adryana Ribeiro e Albert Bressan e Andreia Andrade e Nahim, que somaram 49,08% e 28,64% dos votos para ficar, respectivamente.

Quem permanece no Power Couple 2022

Depois de quem saiu do Power Couple essa semana, permanecem no jogo onze casais. No total, a temporada começou com treze duplas participantes. A previsão atual é que o programa fique no ar nas telinhas da Record TV até meados de julho. Confira quem continua:

Hadballa e Eliza

Matheus Sampaio e Brenda Paixão

Rogério e Baronesa

Pe Lanza e Anne Duarte

Mussunzinho e Karoline Menezes

Ivy Moraes e Fernando Borges

Michelle Passa e Bruno Passa

João Hadad e Luana Andrade

Nahim e Andreia Andrade

Adryana Ribeiro e Albert Bressan

Cartolouco e Gabi Augusto

Qual a herança da DR

A herança desta semana ficou com o casal Luana Andrade e João Hadad. A dupla será obrigada a apostar todo o saldo financeiro na segunda prova do novo ciclo do reality show. Se conseguirem cumprir o desafio, o casal pode se dar bem na competição, mas caso a performance da dupla na disputa seja ruim, eles correm o risco de irem direto para a próxima DR do programa.

Todas as semanas, quem tem o pior saldo no ranking do programa vai direto para a berlinda. Só se livra da briga por permanência quem tem a sorte de ganhar algum poder ou a ajuda do casal power da semana.

Assista o vídeo sobre a herança da semana de quem saiu do Power Couple ontem:

Como ficou o ranking da semana

Brenda e Matheus, que foram os primeiros colocados da semana passada, se deram mal esta semana. O casal é o último colocado e zerou por dar azar nas apostas da prova dos homens, mas por sorte não foi quem saiu do Power Couple nesta segunda DR. Quem conseguiu se superar essa semana foi o casal Cartolouco e Gabi, a dupla assumiu a liderança da lista com a quantia de R$139 mil.

1º lugar – Gabi e Cartolouco: R$139 mil

2º lugar – Adryana e Albert: R$132 mil

3º lugar – Ivy e Nandinho: R$127 mil

4º lugar – Michele e Bruno Passa: R$110 mil

5º lugar – Karol e Mussunzinho: R$85 mil

6º lugar – Anne e Pe Lanza: R$82 mil

7º lugar – Baronesa e Rogério: R$75 mil

8º lugar – Eliza e Hadballa: R$58 mil

9º lugar – Andreia e Nahim: R$44 mil

10º lugar – Luana e Hadad: R$40 mil

11º lugar – Brenda e Matheus: R$0

Erika e Dinei: R$0

