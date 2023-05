Jacob Tremblay: veja o ator do filme Extraordinário na vida real

Ao viver o doce Auggie, o ator do filme Extraordinário na vida real Jacob Tremblay ganhou holofotes e até foi indicado a prêmios por sua atuação. No entanto, este não foi o primeiro trabalho de destaque do currículo do artista, que despontou ao estrelato em Hollywood alguns anos antes com um filme que mexeu com o público e chegou ao Oscar.

Quem é o ator do filme Extraordinário?

O canadense Jacob Tremblay, 16 anos, é o ator do filme Extraordinário na vida real. A carreira do artista começou em 2013, e seu primeiro destaque veio em 2015, aos 8 anos de idade, com o filme O Quarto de Jack - adaptação do livro homônimo da escritora irlandesa Emma Donoghue.

A performance de Jacob Tremblay na trama chamou atenção da indústria e o ator ganhou status de revelação da época. A elogiada performance chegou a lhe render prêmios, como a categoria de melhor interpretação jovem no conceituado Critic's Choice Awards, premiação da crítica especializada norte-americana.

No Oscar de 2015, o longa foi indicado em quatro categorias, incluindo a de melhor filme, e conquistou a estatueta de melhor atriz, para Brie Larson.

Após o sucesso de O Quarto de Jack, o ator emendou vários trabalhos no cinema e na televisão, como a série O Último Cara da Terra (2016), os filmes O Sono da Morte (2016), Refém do Medo (2016) e o Livro de Henry (2017), além de emprestar a voz para as animações Uma Família da Pesada (2017) e American Dad (2016 - 2017).

Em 2017, Jacob Tremblay se destacou mais uma vez no cinema, desta vez ao interpretar Auggie, na adaptação do livro Extraordinário. Ele tinha 11 anos na época e novamente foi indicado a uma chuva de prêmios pela atuação, como o Seattle Film Critics Society, Los Angeles Online Film Critics Society Awards, Las Vegas Film Critics Society Awards, Critics Choice Awards, entre outros.

Jacob trabalhou em mais alguns projetos e em 2019 ganhou os holofotes com a comédia Bons Meninos, que mostra três amigos que abandonam um dia de aula para embarcar em uma aventura cheia de problemas enquanto são perseguidos por adolescentes.

Outro trabalho do ator de Extraordinário que também chamou atenção foi a animação Luca, da Pixar. Na versão com áudio original em inglês, ele é quem dá voz ao protagonista. Agora em 2023, o ator se destacará nos cinemas novamente pela voz. Ele dubla na versão original o personagem Linguado, amigo de Ariel no live-action de A Pequena Sereia.

Qual a história de Extraordinário?

Um dos filmes destaque da carreira de Jacob Tremblay, o filme Extraordinário conta a história de Auggie, um menino de dez anos que sofre de disostose bucomaxilofacial, uma doença genética rara que faz com que o garoto tenha o rosto deformado e com cicatrizes. Para isso, Jacob precisou usar maquiagem e próteses para dar vida ao personagem no filme.

O longa metragem é baseado no livro homônimo de R.J Palácio e traz o garotinho indo para a escola pela primeira vez. Ele estudava em casa por causa da saúde, mas seus pais - interpretados por Julia Roberts e Owen Wilson - acreditam que chegou a hora do menino sair do casulo e conhecer outro mundo na escola. A chegada da criança se torna um acontecimento marcante entre alunos, professores e pais.

