Quando lança A Pequena Sereia 2023 e onde assistir

A data de quando lança A Pequena Sereia já foi divulgada e está cada vez mais próxima! Ainda neste mês, o novo live-action da Disney chega aos cinemas, com Halle Bailey no papel de Ariel e Jonah Hauer-King como Príncipe Eric. Os primeiros trailers também já estão no ar.

Quando estreia A Pequena Sereia 2023?

O 25 de maio, quinta-feira, é quando lança a Pequena Sereia. O longa-metragem será lançado exclusivamente nas telonas de todo o país, ainda sem previsão para entrar para o catálogo das plataformas de streaming.

A pré-venda dos ingressos começam nesta quinta, 11 de maio, no site da Ingresso.com. É possível comprar as entradas com cartões de crédito, débito ou carteiras digitais.

Esse é mais um da série de live-actions que a Disney está lançando nos últimos anos de suas mais famosas histórias animadas. Em A Pequena Sereia, Ariel é uma jovem sereia bela e espirituosa, filha caçula do Rei Tritão (Javier Bardem).

Curiosa para saber como é a vida além do fundo do mar, Ariel decide subir até a superfície e se apaixona perdidamente pelo príncipe Eric, ao salvá-lo de um naufrágio.

A sereia fica determinada em procurá-lo em terra firme para se aproximar do príncipe humano, e pede para que a vilã Úrsula (Melissa McCarthy) lhe dê pernas, dando em troca a sua voz. Os desafios da vida em terra firme e as escolhas de Ariel vão trazer conflitos entre ela e sua família.

Assista ao trailer de A Pequena Sereia:

Veja: Quando lança o filme da Barbie live-action e o que sabemos até agora

Quem vai interpretar Ariel?

Ariel é interpretada pela atriz Halle Bailey, de 23 anos. Além do trabalho na atuação, ela também é conhecida pela carreira na música ao lado de sua irmã, Chloe Bailey, com quem forma a dupla Chloe x Halle.

Antes de conquistar o papel principal no live-action, Halle fez pequenas participações em filmes e curtas-metragens, incluindo Last Holiday (2006) e no seriado Grown-ish (2018).

O anúncio de Halle como a protagonista do longa-metragem causou uma série de ataques racistas conta a atriz, que respondeu alguns dos comentários recebidos nas redes sociais. “Como uma pessoa negra, já esperava por isso”, disse em entrevista ao The Face.

Diante dos ataques, a Disney emitiu um comunicado defendendo Halle e a escolha da atriz para o papel. A famosa também recebeu apoio da classe artística, incluindo Rachel Zegler, atriz de A Branca de Neve, que defendeu a amiga em sua página no Twitter. "Se você não apoia a minha garota Halle, que é a Ariel perfeita, você não apoia nenhuma de nós", respondeu a um internauta que criticava a escolha da atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Halle Bailey (@hallebailey)

Veja: Quantos filmes tem Star Wars: franquia nasceu nos anos 70

Quem está no elenco de A Pequena Sereia 2023?

Além de Halle, o live-action de A Pequena Sereia conta com outros nomes no elenco. O príncipe Eric é vivido por Jonah Hauer-King, que ficou com o papel que inicialmente seria do cantor Harry Styles. O ator inglês tem 25 anos e é mais conhecido por ter estrelado os filmes The Last Photograph (2017) e A Dog's Way Home (2019).

O papel da vilã Úrsula é de Melissa McCarthy, 52. A atriz ficou bastante conhecida por fazer parte do elenco da série Gilmore Girls, além de ter sido indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pela atuação no filme Bridesmaids, em 2012. Em 2019, voltou a ser nomeada na mesma categoria pelo seu papel em Can You Ever Forgive Me?

Quem interpreta o Rei Tritão é Javier Bardem, 54. O ator espanhol ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo filme No Country for Old Men, em 2007.

Halle Bailey como Ariel

Jonah Hauer-King como Eric

Melissa McCarthy como Ursula

Javier Bardem como Rei Tritão

Jude Akuwudike como Grimsby,

Noma Dumezweni como Rainha Selina

Lorena Andrea como Perla

Kajsa Mohammar como Karina

Daveed Diggs como Sebastião

Jacob Tremblay como Linguado

Awkwafina como Sabidão