Jogo do Brasil da Copa Femina na Globo bate recorde de audiência

Na manhã deste sábado, 29, a exibição da partida entre Brasil e França pela Copa do Mundo Feminina de futebol rendeu à Globo a maior audiência no horário aos sábados em 15 anos. A emissora registrou um aumento de 171% na faixa em todo o país, se comparado às quatro semanas anteriores.

Qual a audiência da Copa Feminina na Globo hoje?

O duelo entre as seleções brasileira e francesa do Grupo F da Copa do Mundo Feminina, disputado em Brisbane, na Austrália, marcou 15 pontos na Grande São Paulo, maior e mais importante mercado publicitário do país, representando um aumento de 142% no horário.

No Rio de Janeiro, o número foi de 18 pontos, um crescimento de 175%. No PNT, que registra a média de audiência em todo o Brasil, a partida deste sábado marcou 16 pontos.

O SporTV, canal fechado do Grupo Globo que também transmite a Copa do Mundo feminina, ficou na liderança entre todos os canais da tv paga e foi também a maior audiência registrada desde novembro de 2022. O número de espectadores foi dez vezes maior em comparação com as quatro últimas semanas.

A Copa do Mundo Feminina também ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter com a hashtag #CopadoMundoFeminina, além dos termos "Brasil e França", "#FraBra" e o nome de jogadoras como Antônia, Debinha e Kerolin.

O Brasil, que empolgou a torcida na primeira disputa contra o Panamá ao golear as adversárias por 4x0 na última segunda-feira, 24, perdeu a segunda partida pelo grupo F por 2x1 para a França.

O próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina acontece na próxima quarta-feira, 2, no Estádio Retangular de Melbourne, na Austrália, às 7h, horário de Brasília. As brasileiras somam três pontos e estão na segunda colocação do grupo que também conta com a Jamaica, as próximas adversárias.

Veja: Quando é o próximo jogo do Brasil feminino na Copa do Mundo e horário (02)