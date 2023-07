Quando é o próximo jogo do Brasil feminino na Copa do Mundo e horário (02)

Quando é o próximo jogo do Brasil feminino na Copa do Mundo e horário (02)

Após a derrota para a França, o próximo jogo do Brasil feminino já tem data marcada na Copa do Mundo. O elenco vai buscar a liderança do grupo e, consequentemente, a confirmação da vaga nas oitavas de final contra a Jamaica.

Próximo jogo do Brasil feminino será contra a Jamaica?

O próximo jogo da Seleção Brasileira vai ser na quarta-feira, 02 de agosto, contra a Jamaica na terceira e última rodada da Copa do Mundo Feminina às 07h, horário de Brasília, na Austrália.

Como perdeu para a França na segunda rodada o Brasil vai buscar os três pontos contra a Jamaica para manter-se na liderança do grupo e assim confirmar a vaga nas oitavas de final. O time precisa vencer ou empatar com as jamaicanas para carimbar o seu ticket até a próxima etapa.

O Brasil nunca ganhou a Copa do Mundo Feminina, mas disputou todas as oito edições do torneio, chegando a final apenas uma vez, em 2007, quando perdeu para a Alemanha. Este ano, sob o comando da treinadora Pia Sundhage, o Brasil mostrou-se confiante e tecnicamente perfeito dentro de campo.

Brasil x Jamaica - jogo do Brasil feminino na Copa do Mundo

Data: quarta-feira, 02/08

Horário: 07h (de Brasília)

Local: Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, Globoplay, GE e FIFA+

Como está o grupo do Brasil após a segunda rodada?

Como a vitória da França diante do Brasil na segunda rodada, o elenco francês assume a liderança do grupo com quatro pontos, somados em uma vitória e um empate. A Seleção Brasileira caiu para a segunda posição com três pontos, enquanto a Jamaica tem um e o Panamá nenhum.

O Brasil tem que torcer por um empate entre Jamaica e Panamá na segunda rodada para permanecer na segunda posição, já que a vitória das panamenhas poderá complicar a sua vida daqui para frente.

GRUPO F DA COPA DO MUNDO

1 França - 4 pontos

2 Brasil - 3 pontos

3 Jamaica - 1 ponto

4 Panamá - 0 ponto

Quem o Brasil pode enfrentar nas oitavas de final?

A Seleção Brasileira precisa ficar em primeiro ou segundo lugar em seu grupo para se classificar às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Caso contrário, estará eliminada da competição.

Os possíveis adversários do Brasil são: Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos. Tudo vai depender de qual posição o Brasil ficar, ou seja, se terminar em primeiro no grupo vai jogar contra o segundo do grupo H, mas se fechar em segundo lugar aí enfrentará o primeiro do grupo adversário.

Neste cenário, a Alemanha é o rival mais difícil para o Brasil. Os jogos serão disputados na terça-feira, 08 de agosto, na Austrália.

1º F x 2º H

Terça-feira, 08/08 às 08h

Estádio Hindmarsh

1º H x 2º F

Terça-feira, 08/08 às 05h

Estádio Melbourne Rectangular

