Jogo do Real Madrid contra o Borussia vai passar no SBT? Saiba onde assistir hoje (22/10)

Nessa terça-feira, 22 de outubro, a partir das 16 horas (de Brasília), tem jogo do Real Madrid contra o Borussia. O jogo é pela 3ª rodada da Champions League e o encontro acontece em Santiago Bernabeu, em Madrid, na Espanha.

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje?

O jogo do Real Madrid hoje, 22, vai ter transmissão no SBT (TV aberta), TNT Sports (TV fechada) e MAX (Streaming).

SBT: a emissora transmite o jogo ao vivo e de graça para todo o Brasil. Dá também para acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) com imagens da retransmissão do canal aberto através do navegador ou aplicativo SBT Play.

TNT: o canal é responsável por assumir o controle da transmissão na TV fechada, entre as diferentes operadoras por assinatura no Brasil. A emissora não divulgou o quadro de narrador e comentaristas.

Max: O streaming Max, por assinatura, também transmite o jogo do PSG hoje nos dispositivos móveis.

Escalação

Kylian Mbappe fez um retorno de pontuação à ação doméstica no fim de semana contra o Celta Vigo, apesar da controvérsia fora de campo e o astro francês deve aparecer novamente desde o início aqui. Dani Carvajal, David Alaba e Brahim Diaz estão todos fora e Ferland Mendy deve entrar no lugar de Fran Garcia e Rodrygo pode substituir Eduardo Camavinga.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militão, Rüdiger, Mendy; Bellingham, Tchouaméni, Valverde; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Karim Adeyemi deve ficar fora até o final de novembro, com Julien Duranville, Gio Reyna e Yan Couto também lesionados. Pascal Gross e Niklas Sule são dúvidas, então Felix Nmecha ou Jamie Bynoe-Gittens devem conseguir preencher -- se necessário.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Gittens; Guirassy. Técnico: Nuri Sahin.