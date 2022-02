Jogo hoje na Globo: Horário do Atlético-MG x Flamengo (20/2)

Dia de final de futebol e de jogo hoje na Globo. Neste domingo, 20 de fevereiro de 2022, a emissora vai transmitir Atlético-MG x Flamengo pela final da Supercopa do Brasil, logo após The Voice+, às 15h45.

Por causa do jogo, o Masked Singer Brasil terá nova data.

Qual é o jogo de hoje que vai passar na Globo

Hoje, domingo, a Rede Globo vai Atlético-MG x Flamengo pela final da Supercopa, a partir das 15 horas e 45 minutos do horário de Brasília. Além da Globo, é possível acompanhar a disputa final pelo SporTV (TV fechada).

Para quem prefere acompanhar a partida online e de graça, siga o seguinte passo a passo:

Acesse o site globoplay.globo.com; Clique em “Agora na TV” e depois em “Assista agora”; Faça login na sua conta Globo ou crie um novo cadastro – é de graça Agora é só assistir a final da Supercopa ao vivo e grátis na Globo.

Escalação Atlético-MG x Flamengo na Supercopa do Brasil

Escalação do Atlético-MG

A provável escalação do Galo de Antonio ‘El Turco’ Mohamed é: Everson; Mariano, Nathan Silva, Diego Godín e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho e Zaracho (Savarino ou Ademir); Keno e Hulk.

Escalação do Flamengo

A provável escalação do rubro-negro sob o comando de Paulo Sousa é: Hugo; Rodinei, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Programação da Globo – 20/02/2022

15:45 Futebol

18:10 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:10 Big Brother Brasil 22

00:30 Domingo Maior – Herança De Sangue

01:50 Olimpíadas De Inverno 2022

02:20 Cinemaço – Kill Bill – Volume 1

Segunda-feira, 21/02/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Quatro Vidas De Um Cachorro

17:10 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:30 Além da Ilusão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:15 Big Brother Brasil 22

23:35 Tela Quente – Podres De Ricos

01:35 Jornal da Globo

02:25 Corujão I – Em Busca De Um Lar

