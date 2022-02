Por que não tem Masked Singer Brasil hoje, 20 de fevereiro?

A grade da Globo mudou neste domingo, 20 de fevereiro e por causa do jogo do Atlético-MG e Flamengo pela Supercopa Masculina, o The Masked Singer Brasil que seria exibido hoje foi adiado. O programa comandado por Ivete Sangalo deve voltar na semana que vem, dia 27.

The Masked Singer Brasil como assistir?

Embora hoje não tenha The Masked Singer Brasil, já anote na agenda o horário do próximo episódio: o programa vai ao no domingo, 27 de fevereiro, às 15 horas e 55 minutos, de acordo com o horário de Brasília. O programa é exibido pela Rede Globo aos domingos. É possível também assistir pelo celular, online. Basta acessar o GloboPlay, plataforma de streaming da emissora.

O programa é apresentado por Ivete Sangalo com os jurados Taís Araújo, Tatá Werneck, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch.

Ao todo o programa estreou com 12 participantes. Mas na final apenas um vai levar o título e o grande prêmio de R$ 100 mil em dinheiro e mais R$ 150 mil em compras no AliExpress.

Assista o vídeo de como foi a última eliminação do The Masked Singer Brasil:

Quem são os participantes mascarados?

Com a fantasia de Rosa, a cantora Gretchen foi a primeira eliminada da segunda temporada do programa, e o Bebê vivido por Dudu Nobre foi o segundo a sair da competição. A motoqueira de Letícia Colin também saiu da competição.

O boto foi quem saiu do Masked Singer hoje, domingo, 13 de fevereiro, fantasia interpretada pelo cantor Beto Barbosa.

Os mascarados que continuam no Masked Singer são: Abacaxi, Borboleta, Camaleão, Caranguejo, Coxinha, Dragão, Lampião e Maria Bonita, Pavão, Robô e Ursa.

