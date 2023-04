Qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira? (05/04)

Em dia de futebol, o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje? Nesta quarta-feira, 29 de junho, é dia de confrontos de futebol com transmissão ao vivo pela emissora em todos os estados do Brasil. Após o episódio inédito da novela Pantanal, fique de olho e veja a seguir a programação da Globo hoje.

CONFIRA: horário do jogo do Flamengo

Jogos de hoje na Globo

Após Travessia, a Globo vai transmitir 2 jogos de futebol hoje, quarta-feira, mas a exibição será para determinados estados. Dois times brasileiros iniciam suas caminhadas em busca do título da Libertadores. Pelo Grupo D, o Fluminense tem pela frente os peruanos do Sporting Cristal. No mesmo horário, os telespectadores assistem na TV Globo a estreia do Palmeiras.

21h30 (de Brasília) – Sporting Cristal-PER x Fluminense (Copa Conmebol Libertadores)

Transmissão: TV Globo para Rio de Janeiro, Pernambuco, Amapá, Roraima, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo e a cidade mineira de Juiz de Fora; e ge.

Narrador: Gustavo Villani comanda a transmissão

21h30 (de Brasília) – Bolívar-BOL x Palmeiras (Copa Conmebol Libertadores)

Transmissão: TV Globo para São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Ceará, Acre, Roraima, Alagoas, Pará, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e as cidades pernambucanas de Caruaru e Petrolina; e ge.

Narrador: Luis Roberto conta a história do duelo entre as duas equipes, com Ricardinho e Caio Ribeiro.

Programação da Globo hoje - 29/06/2022

Mesmo sem futebol na Globo hoje, quarta-feira em 29 de junho de 2022, acompanhe qual é a programação completa da emissora durante a manhã, tarde e a noite, ressaltando que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV - 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Chocolate Com Pimenta

15:25 Sessão da Tarde - Malasartes E O Duelo Com A Morte

17:05 Vale a Pena Ver de Novo - O Rei do Gado

18:05 Amor Perfeito

18:45 Praça TV - 2ª Edição

19:15 Vai Na Fé

20:00 Jornal Nacional

20:35 Travessia

21:20 Futebol

23:30 Segue o Jogo

23:45 Big Brother Brasil 23

00:20 Jornal da Globo

01:10 Conversa com Bial

01:50 Reapresentação Novela II - Vai Na Fé

02:30 Comédia Na Madruga I

03:15 Comédia Na Madruga II