Horário do jogo do Flamengo na Libertadores: tudo sobre a estreia 2023

Atual campeão, o Flamengo estreia na Libertadores 2023 nesta quarta-feira, 5 de abril. O elenco carioca viaja até o Equador para enfrentar o Aucas na primeira rodada do grupo A, no Estádio Chillogallo, em Quito. A bola vai rolar no jogo do Flamengo hoje às 19h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Também estão no grupo A as equipes de Racing e Ñublense.

Que horas vai ser o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo e Aucas hoje na fase classificatória da Libertadores tem início às 19h, sete da noite, horário de Brasília, nesta quarta-feira, 5 de abril de 2023.

No Equador, o duelo começa às 17h, já que Brasília está 2 horas à frente de Quito, no Equador.

O Estádio Chillogallo está localizado em Quito, no Equador, e tem capacidade para receber 18 mil torcedores. Nesta quarta-feira o espaço promete estar lotado com ambos os torcedores.

Qual é o canal que vai passar Flamengo hoje?

O canal ESPN e a plataforma de streaming Star Plus vão transmitir o jogo do Flamengo hoje na Libertadores para todo o Brasil ao vivo.

Disponível na TV paga, o canal é transmitido em todos os estados. Só quem paga a assinatura da operadora pode acompanhar a ESPN ao vivo de casa no conforto. Paulo Andrade vai narrar o duelo entre Aucas e Flamengo nesta quarta-feira com comentários de Zinho, Paulo Calçade e Carlos Eugênio Simon.

Também dá para curtir com exclusividade no Star+, serviço de streaming. Se você já é assinante acesse pelo computador ou o aplicativo no celular, tablet ou smartv com o email e a senha. Caso contrário entre no site e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Escalações de Aucas x Flamengo

O técnico César Farías, do Aucas, não tem novas baixas para o duelo desta quarta na Libertadores.

Para Vitor Pereira, treinador do Flamengo, a vitória em cima do Fluminense no fim de semana deu o gás necessário para o desafio desta quarta-feira. Thiago Maia, segundo o portal GE, não viajou com o time, enquanto Arrascaeta, Pulgar e Matheuzinho seguem fora.

Aucas: Frascarelli; Cangá, Perlaza, Quiñonez, Romero; Caicedo, Cuero, Carcelén, Cano; Cifuente e Castillo.

Flamengo: Santos; Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Varela, Gerson, Vidal; Gabigol, Everton Ribeiro e Pedro.

Quando Bruno Henrique volta a jogar no Flamengo?

Fora dos gramados desde julho do ano passado após lesão no joelho direito, o atacante Bruno Henrique está cada vez mais perto de fazer o seu retorno no Flamengo.

O jogador está recuperado da grave lesão, mas continua em treinamento para que esteja 100% fisicamente. De acordo com o jornal Lance, Bruno pode pintar na escalação contra o Fluminense, na final do Campeonato Carioca.

A diretoria, entretanto, pretende contar com Bruno somente na estreia do Brasileirão, marcada para 15 ou 16 de abril, contra o Coritiba, no Maracanã. Enquanto isso, o atacante segue treinando com o grupo de jogadores.

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Flamengo hoje contra o Aucas vai ser José Argote, da Venezuela. Para completar a arbitragem nesta quarta-feira os assistentes venezuelanos Lubin Torrealba e Freiker Colmenares foram escalados.

Para tomar conta do VAR, árbitro de vídeo, o colombiano Nicolas Gallo foi escalado pela Conmebol na escala de arbitragem.

O profissional será responsável por visualizar todos os lances de ambos os lados.

Quantos Mundiais o Flamengo tem?

Próximo jogo do Flamengo

Após a estreia contra o Aucas na Libertadores, o Flamengo disputará a partida de volta da final do Campeonato Carioca no fim de semana, contra o Fluminense.

No primeiro jogo, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com gols de Pedro e Ayrton Lucas. A segunda mão está marcada para domingo, 09 de abril, às 18h, horário de Brasília, no Maracanã, Rio de Janeiro.

O campeão fica com o título, a taça e as medalhas douradas.

