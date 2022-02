José Carlos Sanches novelas: relembre a carreira do ator carioca

O ator José Carlos Sanches morreu aos 67 anos de idade no Rio de Janeiro. A causa e o dia exato da morte ainda não foram revelados, o que a polícia confirmou até o momento ao Gshow é que o corpo do famoso foi encontrado após dias. Sucesso dos anos 80, José Carlos Sanches esteve em muitas novelas e deixou as telinhas há mais de uma década.

Quais novelas José Carlos Sanches fez?

José Carlos Sanches tem no currículo algumas novelas muito famosas como a primeira versão de Tititi (1985 – 1986), Que Rei Sou Eu? (1989), Amor com Amor Se Paga (1984), Senhora do Destino (2004), O Profeta (2007), entre outras.

O primeiro folhetim da carreira do ator foi Água Viva, em 1980, produção que também marcou sua estreia na TV Globo. Antes deste trabalho, ele só havia somado projetos no cinema, como As Taradas Atacam 1978), Sábado Alucinante (1979), A Virgem Camuflada (1979), O Preço do Prazer (1979) e As Borboletas Também Amam (1979).

Depois da primeira novela de José Carlos Sanches, o carioca foi chamado novamente pela emissora, desta vez para trabalhar em Sétimo Sentido, da autora Janete Clair, em 1982.

No anos seguintes, eles se dividiu entre cinema e TV e atuou em diversos projetos. Nos anos 80, ficou marcado como Edu em Amor com Amor se Paga, Chico de Anos Dourados e Balesteros de Que Rei Sou Eu?

Em 201o, José Carlos Sanches se despediu das telinhas. Seu último papel foi um médico na trama de Caras e Bocas, novela da faixa das 19h escrita por Walcyr Carrasco e Cláudia Souto.

Morte do ator José Carlos

A morte de José Carlos Sanches foi confirmada na noite de sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, quando seu corpo foi encontrado no apartamento em que morava, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com o que a polícia revelou ao Gshow, o corpo do ator já estava em fase de putrefação. Acreditava-se por enquanto que ele estava morto há pelo menos quatro dias.

José Carlos Sanches ficou muito conhecida por suas novelas na TV Globo, tinha 67 anos de idade e a causa da morte ainda não foi revelada, o corpo está no momento com o IML (Instituto Médico Legal). Também não foram reveladas informações sobre o velório do carioca.

