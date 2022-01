Atriz Françoise Forton morre aos 64 anos: relembre novelas

A atriz Françoise Forton, conhecida por fazer mais de 40 novela, morreu na tarde deste domingo, 16/01, no Rio de Janeiro aos 64 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da profissional nas redes sociais. Ela lutava contra um câncer e não resistiu após quatro meses de internação.

Atriz Françoise Forton morre aos 64 anos

Aos 64 anos, Françoise se despediu do público por decorrência de um câncer, após ficar internada por quatro meses na clínica São Vicente, na Zona Sul da cidade. O câncer, de acordo com informações do portal G1, afetou a bacia e depois chegou aos pulmões.

A informação foi confirmada primeiramente na página da assessoria da atriz, a Montenegro Talentos, onde a equipe prestou as homenagens para a atriz.

“Amada amiga Francoise Fourton é assim que sempre vou me lembrar de você. Uma atriz maravilhosa, uma grande mulher e uma amiga impecável . Siga na paz ! Meus sentimentos @edusbarata @guilhermeviotti . Sem muitas palavras para tamanha tristeza #rip”

Ela nasceu no Rio de Janeiro em 8 de julho de 1957. Ela é filha de pai francês e mãe brasileira. Françoise deixa o marido, Eduardo Barata, produtor cultural, 56 anos, e o filho, Guilherme Fourton Viotti.

Novelas de Françoise Forton

A atriz estreou na televisão em 1969 na novela “A Última Valsa”, da Rede Globo. Além disso ela também participou de mais de 40 novelas em toda a sua carreira, além de séries e programas, considerada um marco na história da televisão e dramaturgia.

Entre os seus trabalhos estão as novelas “Estúpido cupido” “Bebê a bordo” (1988), “Tieta”, “Meu bem, meu mal!, “Perigosas peruas”, “Explode coração” , “O Clone” e “I love Paraisópolis” entre 1977 até 2015.

O último trabalho na televisão foi na novela “Tempo de Amar”, na TV Globo em 2018.

Trecho de seu último trabalho na televisão, a novela “Tempo de Amar” na TV Globo.

