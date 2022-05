Juma volta para o Pantanal após surtar na cidade grande

Juma (Alanis Guillen) volta para o Pantanal em cenas que devem ir ao ar na próxima quinta-feira, 12. A menina-onça acompanha Jove (Jesuíta Barbosa) na viagem ao Rio de Janeiro, mas sofre um grande choque cultural e pede para ir para casa. Apaixonado, o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) vai ceder ao pedido da namorada e voltará para a região pantaneira.

Quando Juma volta para o Pantanal?

As cenas em que Juma e Jove voltam ao Pantanal serão exibidas já na próxima semana. O casal vai passar pouco tempo na capital fluminense após desentendimentos entre eles e a família Novaes.

Juma vai ficar bastante assustada com a cidade grande. Os dois vão chegar na mansão dos Novaes sem avisar ninguém, e a protagonista vai estranhar até mesmo a piscina da casa. “É água? Nunca que vi um rio tão pequeno”, diz a jovem.

Os conflitos acontecem quando Madeleine (Karine Teles) e Mariana (Selma Egrei) descobrem que não só o filho voltou para casa, mas trouxe companhia. Assustada com a família, Juma irá ficar retraída e será chamada de “bicho do mato” pela sogra.

A menina-onça também terá que aguentar Nayara (Victoria Rossetti), que não aceita o fim do relacionamento com Jove e chama a protagonista de “piranha” e “sirigaita”.

Além disso, Juma se sentirá uma onça enjaulada e surtará querendo ir embora do lugar. Será Zaquieu (Silvero Pereira) quem vai acalmá-la.

Jove e Juma surpreendem José Leôncio

Jove foi obrigado a ir embora do Pantanal já que José Leôncio não quis que o filho permanecesse na fazenda com ele e nem na tapera com Juma. O fazendeiro ameaçou pegar de volta o gado do qual a menina-onça tira a sua sobrevivência caso o rapaz não voltasse para o Rio de Janeiro.

O rei do gado vai ficar estarrecido quando souber que Jove voltou ao Pantanal ao lado de Juma. A cena está prevista para ir ao ar no final do episódio do dia 12 de maio.

O rapaz vai morar com Juma na tapera, o que vai deixar Guta (Julia Dalavia) muito chateada. A volta de Jove também vai trazer mais surpresas para os moradores do Pantanal: o filho de José Leôncio enfim vai aprender a andar a cavalo.

Será o Velho do Rio (Osmar Prado) quem vai ensiná-lo. A entidade sobrenatural vai revelar ao jovem que eles são avô e neto. Enquanto caminha pelo Pantanal, Jove vai encontrar o mesmo cavalo que Juma havia selado para ele algumas semanas antes.

Jove vai ficar com medo de se aproximar do animal e será surpreendido pela voz do Velho: “Nem parece o meu neto…”. O rapaz hesita em subir no cavalo e dirá que não é peão, mas será convencido pelo avô. “Sem medo… O bicho num pode sentí que ocê tem medo dele… No medo ninguém pode confiá”, diz o pai de todas as sucuris.

O filho de Madeleine então monta no cavalo e cavalga em direção a tapera, surpreendendo Juma, Muda (Bella Campos), Tibério (Guito) e seu próprio pai.

