Juma (Alanis Guillen) vai para o Rio de Janeiro com Jove (Jesuíta Barbosa) nos próximos capítulos - Foto: Reprodução/Gshow

Juma vai para o Rio de Janeiro, é maltratada por sogra e briga com Nayara

A cena em que Juma (Alanis Guillen) vai para o Rio de Janeiro é uma das mais esperadas do folhetim e já tem data para ir ao ar em Pantanal. Apaixonada por Jove (Jesuíta Barbosa), a mocinha aceitará ir para a cidade grande com o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira), mas vai sofrer um grande impacto cultural, além de arrumar confusão com Madeleine (Karine Teles) e Nayara (Victoria Rossetti).

Quando Juma vai para o Rio de Janeiro?

Juma vai para o Rio de Janeiro em cenas que irão ao ar nesta sexta-feira, 6 de maio. Depois de se desentender mais uma vez com o pai, Jove decidirá voltar para casa. Mas antes, o personagem pergunta para a menina-onça se ela gostaria de acompanhá-lo na viagem, e ela aceita.

Nos capítulos de quarta e quinta-feira, Juma finalmente abaixa a guarda e deixa Jove ficar na tapera. Quem não gosta nada dessa história é Zé Leôncio, que ordena aos peões que tragam os dois de volta para a fazenda.

Tadeu (José Loreto) vai levar Jove e Juma até Campo Grande de jatinho, mas confessará aos dois que está nervoso com a aventura – até porque Zé Leôncio ficará furioso quando souber que o filho levou a menina-onça com ele. O fazendeiro já havia mostrado a sua insatisfação com o relacionamento entre o jovem e a selvagem.

“Eu não devia ter aceitado isso nunca”, diz Tadeu. “Não vai me dizer que você tá com medo de levar bronca do papai?”, debocha Jove.

Enquanto isso, Juma vai observar o Pantanal do alto pela primeira vez e ficará chocada com o que está acontecendo. “O que é aquilo lá?”, questiona a jovem. “São as mesmas nuvens que você vê lá de baixo, só que vistas do alto”, explica o filho de Madeleine.

Preocupada, a garota vai perguntar como eles irão descer de lá. “Pra descer todo santo ajuda! Não se preocupe, Juma, vai ficar tudo bem”, responde Tadeu.

Madeleine chama Juma de ‘bicho do mato’; jovem também briga com Nayara

Jove volta para o Rio de Janeiro para a alegria de sua mãe, que terá uma bela surpresa ao ver que o rapaz trouxe companhia.

Madeleine e Mariana (Selma Egrei) vão reprovar o relacionamento do rapaz com a menina-onça, por acreditarem que os dois são muito diferentes um do outro. A ricaça não perderá a chance de destratar a pantaneira.

“Tem bicho aqui?”, questiona a loira. “Não é bem bicho… Mas é quase isso”, diz Jove já prevendo a reação da mãe ao conhecer Juma.

Irma será a única que recepcionará a jovem de forma educada. “Isso é jeito de tratar a visita? Prazer, Juma… Eu sou a Irma”, se apresenta a ruiva.

A filha de Maria Marruá, que nunca havia deixado a tapera, estranha os modos da família Novaes. “Você está assustada por quê?”, pergunta Irma. “Porque é um bicho do mato… E, no mínimo, deve estar estranhando isso tudo”, diz Madeleine.

E não para por aí. Nayara vai ficar furiosa quando descobrir que seu ex-namorado tem uma nova amada. Ao saber que Jove voltou do Pantanal ao lado de Juma, irá até a mansão dos Novaes para saber quem é a garota. “Essa aí só pode ser a piranha que roubou o meu namorado de mim”, dirá a jovem ao encontra a menina-onça.

Nayara ainda chamará a pantaneira de ‘sirigaita’, que não vai deixar barato e jogará a carioca dentro da piscina. “Era pra tê sido muito pior!”, garantirá a protagonista.

Jove e Juma voltam ao Pantanal

A viagem dos protagonistas não irá durar muito tempo. Na próxima quinta-feira, 12, os dois já estarão de volta à região pantaneira.

Juma também não vai se adaptar à vida na capital fluminense. Irma vai levar a garota às compras e tentará mudar o estilo dela, mas não vai conseguir agradá-la. A protagonista vai dizer a Jove que que voltar ao Pantanal, o que vai o deixar irritado em um primeiro momento.

Quando voltarem para o centro-oeste pouco tempo depois, Jove irá deixar o pai estarrecido ao dizer que permanecerá no local para ficar com Juma. Zé Leôncio também terá outra surpresa: no capítulo de sábado, 14, Jove deixará seu pai, Juma, Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) estupefatos ao aparecer galopando sobre um cavalo.

