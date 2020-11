Cansou de assistir as mesmas coisas? Confira quais são os lançamentos da Netflix na semana (31/10 a 08/11). Com novos filmes, séries e animação, o catálogo da plataforma de streaming, certamente, terá algo para o seu gosto.

Confira abaixo quais as adições ao catálogo:

Lançamentos da Netflix na semana: Entendeu ou precisa desenhar? (02/11)

Em primeiro lugar na lista de lançamentos da Netflix na semana está esta série canadense. Seu roteiro acompanha a vida de três amigas em um bairro pobre que tentam melhorar com humor as suas vidas repletas de problemas familiares e de namoro. Embora inédita no Netflix, a série foi lançada originalmente em 2018 no Canadá.

Laço Materno – (03/11)

Em segundo lugar temos Laço Materno, um drama policial japonês que explora a relação doentia de uma mãe superprotetora. Apesar dos esforços do filho em sair do controle da matriarca, sua relação com ela acaba levando a família a uma tragédia.

Felix Lobrecht: Hype – (03/11)

Felix Lobrecht pode não ser muito famoso no Brasil, mas é um grande sucesso na Alemanha. Neste especial de stand-up, o comediante faz piadas politicamente incorretas. Certamente, uma boa pedida para quem gosta de humor ácido.

Amor e Anarquia – (04/11) – Lançamentos da Netflix na semana

De origem sueca, esta produção original da Netflix acompanha a relação entre uma consultora casada e um técnico de informática mais novo. Ambos sentem-se atraídos, mas precisam desafiar tabus para manterem seu “jogo de sedução”.

Paranormal – (05/11)

Outro lançamento da Netflix na semana é a série egípcia Paranormal. Seu enredo mostra a rotina de Refaat Ismail, um cético professor que, embora baseie-se na ciência, acaba se tornando um caçador paranormal após eventos inexplicáveis. O roteiro é baseado em best-seller de Ahmed Khaled Tawfik.

Bob Esponja: O Incrível Resgate – (05/11) – Lançamentos da Netflix na semana

Não há outro lançamento para crianças esta semana, mas este título promete divertir toda a família. Neste filme original da Netflix, Bob Esponja e seu amigo Patrick precisam resgatar Gary, o animal de estimação do desenho de calças quadradas.

Quem matou María Marta? – (05/11)

Séries documentais sobre crimes, certamente, já comprovaram-se apostas certeiras da Netflix. Quem matou María Marta? acompanha a misteriosa morte de uma mulher que foi encontrada sem vida pelo seu marido, que acredita em um acidente. Mas a perícia mostra que nem tudo é o que parece.

Missão Presente de Natal – (05/11) – Lançamentos da Netflix na semana

Já adiantando o clima de Natal, a Netflix lança este filme que acompanha a missão de um piloto do exército em manter uma tradição natalina: distribuir presentes de paraquedas para ilhas do Pacífico. O lançamento pode estar um pouco adiantado, mas é uma boa opção de filme leve.

Country para Sempre – (06/11)

Este reality show irreverente acompanha a rotina do compositor country Coffey Anderson e sua esposa, uma dançarina de hip-hop. Ambos “tentam equilibrar a carreira e a vida em família com muita fé”.

A Lição de Moremi – (06/11) – Lançamentos da Netflix na Semana

Fechando a semana de lançamentos, A lição de Moremi acompanha a luta de uma universitária da Nigéria contra o ambiente acadêmico. O embate surge como resultado do abuso sexual cometido por um professor bem visto no ambiente de sua universidade. Este filme é baseado em uma história real, sem dúvida um importante longa para expor um grave problema da socieade.

https://www.youtube.com/watch?v=HEnysW_WxXk