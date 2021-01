Lançamentos da semana na Netflix (01/01/2021 a 08/01/2021)

Finalmente, 2020 acabou. Embora nem todos os problemas do mundo tenham sumido, algumas coisas divertidas continuam a surgir no enorme catálogo da Netflix. Por isso, listamos abaixo quais são os lançamentos da semana Netflix entre 01/01 e 08/01. Confira:

Headspace – Meditação Guiada – 01/01

O primeiro lançamento realizado pela Netflix no ano certamente é um dos mais interessantes e adequados. A série Headspace apresenta em formato de animação os benefícios da meditação. Fora isso, ela também ensina o assinante da plataforma a meditar por meio de técnicas e práticas guiadas. Depois de um ano como 2020, nada melhor que dedicar um pouco do tempo para si próprio e sua saúde mental.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Cobra Kai – 01/01 – lançamentos da semana na Netflix

A série Cobra Kai foi criada pelo YouTube em 2018, mas só ganhou seu devido sucesso quando foi adquirida pela Netflix. Agora em nova casa, a série acompanha o renascimento da antiga rivalidade de Johnny Lawrence e Daniel LaRusso após os eventos da trilogia Karatê Kid. Embora nem todos os movimentos de karatê sejam reais ao esporte, a série garante muita diversão e nostalgia. Certamente, é ideal para ver em família.

Monarca – 01/01

Outra novidade da primeira semana de 2021 é a segunda temporada de Monarca, série mexicana da Netflix. Seu enredo acompanha Ana Maria, herdeira de um império de Tequila que decide retornar ao México para reivindicar o controle da empresa. Mas ela não espera que descobrirá uma série de mentiras, corrupção e segredos obscuros.

Da Decoração ao Makeover – 01/01 – lançamentos da semana na Netflix

A segunda temporada do sucesso Da Decoração ao Makeover também desembarcou na Netflix. Este é mais um daqueles programas de reformas de casas que realizam o sonho de famílias. A sinopse sintetiza bem: “Com ajuda dos McGee e reformas que cabem no bolso, famílias transformam a casa no lugar perfeito para seu estilo de vida.”

O Perfeito Sr. Cha – 01/01

Como resultado de sua globalização, o catálogo da Netflix está cada vez mais diverso. O Perfeito Sr. Cha é uma comédia sul-coreana que brinca com o ator Cha In-pyo. No filme, ele atua como si próprio, mas em um período de decadência de sua carreira. É um filme divertido sobre a fama.

Minimalismo Já – 01/01 – lançamentos da semana na Netflix

Quanto mais melhor? Esse ditado não serve para Joshua Fields Millburn e Ryan Nicodemus, amigos que tentam popularizar o minimalismo ao redor do mundo. Neste documentário de 53 minutos, os dois mostram como “nossas vidas podem ser melhores com menos.”

The Netflix Afterparty – 02/01

The Netflix Afterparty é o programa ideal para os fãs de carteirinha das produções originais da plataforma. O lançamento apresentado por David Spade, Fortune Feimster e London Hughes traz entrevistas e brincadeiras com todos os principais astros da Netflix.

Duelo no Asfalto – 02/01 – lançamentos da semana na Netflix

Após fazer uma besteira antes de seu casamento, Roy deve aceitar fazer uma corrida perigosa na pista de Nürburgring para não perder a noiva. Em suma, este é o roteiro da comédia Duelo no Asfalto.

Mandou Bem – México – 05/01

Estamos muito acostumados a ver reality shows com grandes chefs de cozinha fazendo bons pratos, mas esse não é o caso do divertido Mandou Bem. A série acompanha confeiteiros amadores que devem recriar doces criados por profissionais; tudo isso valendo um prêmio em dinheiro. Como resultado, diversas aberrações são criadas no processo.

A Casa Mágica da Gabby – 05/01 – lançamentos da semana na Netflix

Para a criançada, o primeiro lançamento do ano é A Casa Mágica de Gabby. A animação da Dreamworks traz “gatinhos fofos, muita arte e magia colorida”, que certamente são ingredientes ideais para distrair os pequenos.

A História do Palavrão – 05/01

Um dos principais lançamentos da semana na Netflix é A História do Palavrão. A irreverente série é apresentada pelo ator Nicolas Cage e investiga a história por trás da criação dos principais palavrões da língua inglesa. A premissa pode parecer maluca, mas essa é a ideia da série que mistura comédia e história.

Tony Parker – Entre os Maiores – 06/01 – lançamentos da semana na Netflix

Talvez o francês Tony Parker seja um dos maiores jogadores de basquete da França. Sua carreira encerrou-se em 2019, mas seu nome continua a aparecer em discussões sobre o melhor jogador no país. Como resultado, a Netflix produziu este documentário que conta e analisa a trajetória de Parker.

Ratones Paranoicos: Por Trás das Câmeras – 06/01

Já ouviu falar dos Ratones Paranoicos? Eles são um dos grupos de rock mais famosos e duradouros da Argentina, mas também são considerados uma cópia dos Rolling Stones. Independentemente do que você ache deles, o documentário Ratones Paranoicos: Por Trás das Câmeras certamente pode ser interessante aos fãs de música.

Vida Após a Morte – 06/01 – lançamentos da semana na Netflix

A Vida Após a Morte é um dos maiores mistérios da condição humana, e é justamente isso que a Netflix investiga neste lançamento. Seus episódios “contam histórias pessoais e analisam experiências de quase morte, reencarnação e fenômenos paranormais”.

Pieces of a Woman – 07/01

Embora um de seus atores, Shia Labeouf, tenha sido acusado de comportamentos abusivos, o filme Pieces of a Woman ainda será lançado pela Netflix. Surpreendentemente, seu enredo acompanha “uma mulher emocionalmente destruída” e “isolada do parceiro (interpretado por Labeouf)”.

Lupin – 08/01

Arsène Lupin é um dos maiores personagens da ficção francesa, pois é um ladrão com valores (e extremamente cavalheiro). Embora a série Lupin não seja com ele, ela mostra um ladrão que se inspira nas aventuras do personagem fictício para se vingar de uma injustiça cometida contra seu pai.

O Dilema de Aziz – 08/01

Outro filme divertido com lançamento previsto para esta semana é O Dilema de Aziz. Seu enredo desenrola-se ao redor da crise da meia-idade de Aziz, um homem que se esforça para fingir que está tudo bem. Como resultado, ele “busca conforto no trabalho tedioso, nos amigos solitários e na família complicada.”

Memórias de Idhún – 08/01

Memória de Idhún é mais um investimento da Netflix no universo dos animes. Neste lançamento, “um garoto precisa enfrentar o assassino de seus pais” em um mundo recheado de violência e magia.

Faz de Conta que NY é uma Cidade – 08/01

Fran Lebowitz é uma escritora que aborda os principais temas e desafios dos Estados Unidos. A série Faz de Conta que NY é uma Cidade aborda tanto a cidade de Nova Iorque quanto a engenhosa mente da autora; tudo isso acontece em interessantes conversas com o diretor Martin Scorsese.

O Pequeno Poderoso Bheem: Festival das Pipas – 08/01

Ambientada em uma pequena cidade da Índia, esta série acompanha o divertido Bheem, uma criança com muita força e curiosidade. Surpreendentemente, este personagem é baseado em uma figura do Mahābhārata, um dos principais textos religiosos da Índia.

Por dentro das prisões mais severas do mundo – 08/01

Por fim, o último lançamento da semana na Netflix é a nova temporada de Por dentro das prisões mais severas do mundo. A curiosa série coloca jornalistas como detentos das prisões mais violentas e perigosas do mundo.