Lançamentos da semana na Netflix (16/11 e 23/11)

A Netflix terá uma semana recheada de lançamentos legais para seus assinantes. Entre os dias 16/11 e 23/11, a plataforma lançará títulos sobre Natal, novos reality shows e algumas animações.

Confira abaixo quais serão os lançamentos da semana na Netflix:

Kevin Hart: Zero F**ks Given – 17/ 11

O ator e comediante Kevin Hart é um dos homens mais engraçados no cenário da comédia estadunidense. Embora não seja seu primeiro especial na Netflix, Zero F**ks Given promete arrancar mais risadas do que nunca. Os assuntos deste stand-up variam entre “grupos de chat só de homens, sexo depois dos 40 e a vida com a covid-19.”

Inacreditável Esporte Clube – 17/11 – Lançamentos da semana na Netflix

Este reality show é uma das coisas mais originais surgidas na plataforma. Inacreditável Esporte Clube promete ser engraçada e mostrar diferentes culturas, pois mostra competições bizarras criadas em diferentes locais.

O Chefinho – De Volta aos Negócios – 17/11

Para a criançada, um dos principais lançamentos desta semana é a terceira temporada de O Chefinho – De Volta aos Negócios. Certamente, o universo de bebês falantes é uma premissa divertida para você e seus filhos.

Casa Pronta para o Natal – 18/11 – Lançamentos da semana na Netflix

A semana está carregada de lançamentos natalinos da Netflix. Este programa é ideal para os fãs de reformas de casa e Natal, pois mistura as duas ideias. Casa Pronta para o Natal vê Benjamin Bradley arrumando casas para as festas de final de ano.

A Princesa e a Plebeia – Nova Aventura – 19/11

Continuação do filme de 2018, a Nova Aventura possui a mesma premissa do primeiro longa, mas tem o acréscimo de mais uma sósia que pode atrapalhar mais ainda a relação entre a Princesa e a Plebeia.

Match Imperfeito – 20/11 – Lançamentos da semana na Netflix

Esta série de comédia romântica mostra o improvável casal Rishi e Dimple. Os dois possuem um relacionamento estranho, pois se conheceram de um “jeito desastroso”.

Voices of Fire: Novas Vozes do Gospel – 20/11

Outro reality show, Voices of Fire acompanha o Bispo Ezekiel Williams em seu desafio para selecionar os melhores integrantes para o seu coral gospel, mas a missão fica mais fácil com a ajuda de Pharrell Williams, músico e sobrinho do bispo.

A Origem do Sabor – 20/11 – Lançamentos da semana na Netflix

Certamente reality shows estão em alta dentre os lançamentos da Netflix desta semana. Como o nome entrega, a origem do sabor acompanha Yang Chen em sua jornada em busca de tradições culinárias da China.

Se Algo Acontecer… Te Amo – 20/11

Com apenas 12 minutos de duração, este curta em animação é extremamente emocionante, pois acompanha um casal que deve lidar com um grande vazio emocional após a morte da filha em um tiroteio na escola.

O X do Natal – 20/11 – Lançamentos da semana na Netflix

Outro lançamento da Netflix focado no Natal, o filme de 45 minutos acompanha um simpático alien que é confundido com um brinquedo por elfos mágicos. O que os funcionários do Papai Noel não esperavam é que o extraterrestre possui o plano de roubar todos os presentes da Terra.

Natal com Dolly Parton – 22/11

Se você é um fã de música e adora música country, este lançamento é feito para você, pois traz a grande voz da cantora Dolly Parton em um especial de Natal. Na trama, uma mulher amargurada volta para a cidade que cresceu, mas pode mudar suas atitudes através de boas lembranças e música.

Shawn Mendes: In Wonder – 23/11 – Lançamentos da Netflix

Fechando a semana, outro lançamento musical, mas que deve agradar os mais jovens. Este documentário acompanha o cantor Shawn Mendes durante uma de suas turnês mundiais. Ao longo do processo, o lançamento retrata as dificuldades de uma tour e faz com que o músico reflita sobre sua fama.