Netflix lista 9 filmes de Natal que talvez você não conheça

Falta pouco mais de um mês para o Natal e os filmes com a temática já tomam conta das plataformas de streaming. Quer se jogar no sofá e conferir uma trama leve, com pitadas de romance? Nas redes coais, a Netflix divulgou uma lista com nove opções “que talvez você não conheça”, como ela mesma classificou.

Quais são os filmes de Natal da Netflix?

Os filmes recomendados pela plataforma são de 2014 a 2020. Um deles acaba de estrear. Trata-se de “Missão Presente de Natal”, estrelado por Kat Graham e Alexander Ludwig. Tem também “Um Passado de Presente”, de 2019, com Vanessa Hudgens e Josh Whitehouse. Confira:

Missão Presente de Natal

Buscando ser promovida, Erica Miller (Kat Graham), uma assistente parlamentar, viaja para uma base aérea no Pacífico a pedido de sua chefe, furando o Natal com sua família. No local, ela precisa decidir se a base será fechada para corte de custos ou não. Só que lá entra em conflito com o Capitão Andrew Jantz (Alexander Ludwig), um piloto que ama o Natal e tem como projeto, há anos, entregar presentes e suprimentos, de paraquedas, para os moradores das ilhas vizinhas. Erica passa a ficar em dúvida entre vivenciar o espírito natalino de Andrew ou atrapalhar seus planos por conta de seu desejo de ser promovida profissionalmente.

O Natal de Cinderela

Kat (Laura Marano) é uma jovem aspirante a cantora, cujos sonhos sempre são esnobados pela cruel madrasta e meia-irmãs fúteis. Trabalhando como elfa na feira natalina, ela se encanta pelo belo Nick (Gregg Sulkin), novo Papai Noel da festa. Quando é convidada para um elegante baile que pode ser sua chance de sucesso, a protagonista é vítima da inveja da família, mas contará com o apoio da melhor amiga, Isla (Isabella Gomez), para comparecer ao evento.

Dica da Netflix – Era Uma Vez um Casamento

A planejadora de casamentos, Kelsey Wilson (Jocelyn Hudon), está prestes a ter seu grande chance: planejar o casamento exclusivo do seu amado primo. Tudo está indo sem problemas até que Connor McClane (Stephen Huszar), um investigador particular diabólico e bonito, aparece e transforma o mundo de Kelsey de cabeça para baixo. Contratado por uma fonte secreta Connor rapidamente interrompe as núpcias, mas ganha o coração de Kelsey no processo.

Um Presente para Charlotte

Charlotte (Julie de Bona) viaja para a Suécia com a missão de fechar uma fábrica de brinquedos antes do Natal, só que acaba se apaixonando pelo dono da empresa.

Um Passado de Presente na lista da Netflix

Depois que uma feiticeira transporta o cavaleiro medieval Sir Cole (Josh Whitehouse) para a época atual em Ohio, durante as festas de fim de ano, ele faz amizade com Brooke (Vanessa Hudgens), uma professora de ciências inteligente e gentil que está desiludida pelo amor. Brooke ajuda Sir Cole a navegar no mundo moderno e tenta ajudá-lo a descobrir como cumprir sua misteriosa e verdadeira missão – o único ato que o levará de volta para casa. Mas, à medida que ele e Brooke se aproximam, Sir Cole começa a se perguntar se realmente quer voltar à sua antiga vida.

O Feitiço de Natal

Abby (Kat Graham) é uma talentosa fotógrafa batalhando para conseguir construir uma carreira. Quando ela herda um calendário mágico que parece poder prever o futuro, sua vida toma um novo rumo e ela se vê sendo levada a encontrar o amor.

Uma Pousada de Presente

Prestes a ser promovida no trabalho, Jen (Tia Mowry) herda uma pousada no Alasca, onde as tradições natalinas e um charmoso advogado têm tudo para conquistá-la.

Natal Sob Medida

Quando o arquiteto amante do Natal, Steven (Jonathan Bennett), se hospeda na casa de sua família para a data, ele contrata a decoradora Gretchen (Alexa PenaVega) para trazer a alegria do feriado para seu lar. O espírito natalino de Gretchen une a família de Steven, mas nenhum dos dois esperava que isso fosse também os aproximar.

Um Natal de Descobertas

Lauren (Candace Cameron Bure) sempre teve a vida planejada, repleta de conquistas amorosas e profissionais. Quando uma sequência de imprevistos leva ao término do namoro e à perda do cargo no hospital, esta médica aceita a tarefa ingrata de trabalhar numa cidadezinha do Alasca. Aos poucos, a moradora da cidade grande descobre os prazeres de uma aventura longe da agitação.