Leonardo morre em Vale Tudo ou se recupera no final?

Rapaz vai conseguir salvar o irmão

Escrito por Anny Malagolini
Leonardo morre em Vale Tudo Foto: TV Globo

O filho mais velho de Odete Roitman está em sua casa novamente, recebendo cuidados médicos, após 13 anos sem tratamento. Apesar disso, o rapaz passou a ter convulsões e seu estado preocupa a família. Leonardo morre? O que sabemos sobre a reta final da novela Vale Tudo.

Final de Leonardo em Vale Tudo

Nos últimos capítulos de Vale Tudo, Leonardo (Guilherme Magon) se torna um dos personagens mais importantes da trama. O irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira) será quem salvará Afonso (Humberto Carrão), que segue lutando contra a leucemia.

Ao contrário do que muitos imaginavam, Leonardo não vai morrer. Ele fará a doação de medula para o irmão e ajudará Afonso a se recuperar, em um dos momentos mais comoventes da reta final. No capítulo de terça-feira, Solange deve dar a luz aos gêmeos e as cenas finais do casal deve ser na praia, como uma família feliz.

O público, que já se apegou ao personagem, também torce por uma nova virada em sua vida. Após uma passagem de tempo prevista nos capítulos finais, há expectativa de que Leonardo volte a andar, reforçando sua trajetória de superação.

O desfecho completo da novela ainda não foi revelado, mas o destino do personagem promete emocionar quem acompanha Vale Tudo até o fim.

A novela chega ao fim na sexta-feira, 18 de outubro.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

