Levi morre em Pantanal? Peão terá final sangrento em rio de piranhas

Levi (Leandro Lima) está na mira de Tibério (Guito) desde que começou a se aproximar de Muda (Bella Campos). Os dois já tiveram um confronto que terminou com o gerente da fazenda esfaqueado. Levi morre em Pantanal após uma nova tentativa de tentar assediar a amiga de Juma (Alanis Guillen), se o roteiro for o mesmo da primeira versão da novela.

Levi morre nos próximos capítulos de Pantanal. No episódio da última quinta-feira, 26, o público acompanhou um duelo entre o peão e Tibério, que defendeu Muda de ser estuprada pelo vilão. Durante o confronto, Levi deu uma facada no gerente, que precisou ser levado às pressas para um hospital em Campo Grande.

Enquanto isso, o rapaz será amarrado por Trindade (Gabriel Sater) para impedir que ele fuja. Juma tenta matar o homem que tentou estuprar sua amiga, mas é impedida.

Será a própria Muda quem vai desamarrar o peão. Levi irá prometer para a garota que se ela soltá-lo, ele irá matar Tenório (Murilo Benício) e terminar a vingança que ela veio procurar no Pantanal.

O que Muda não sabe é que Levi é um homem traiçoeiro e está mentindo para ela. Nas próximas semanas, Levi vai até a fazenda do pai de Guta (Julia Dalavia) e é contratado pelo vilão após ser demitido da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) – é nesse período que ele irá transar com Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e confessará ter um fetiche por pés.

Levi não vai cumprir o plano de matar Tenório, como prometeu para Muda. Ele irá tentar abusar da jovem mais uma vez, mas será atacado por Juma.

Na primeira versão da novela, a menina-onça dá um tiro em Levi, que mesmo baleado consegue fugir. Ele encontra Tibério e Trindade pelo caminho e entra em confronto com os dois – durante a briga, Levi cai em um rio cheio de piranhas e morre. Ainda não se sabe se o desfecho sofrerá alterações no remake da Globo.

Final de Muda

Muda fica com Tibério no fim de Pantanal. A jovem fica livre dos assédios de Levi após a morte do peão e começa a corresponder ao interesse do gerente, consagrando seu arco de redenção na novela.

A garota já confessou para Juma que veio para a região atrás de vingança, e as duas descobriram que possuem um inimigo em comum: Tenório. Apesar do plano de matar o responsável pelas tragédias em suas famílias, quem vai dar um fim no vilão será Alcides (Juliano Cazarré) – o confronto dos dois acontecerá após o pai de Guta descobrir que está sendo traído por Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

O casamento de Muda e Tibério aconteceu por volta do capítulo 115 do folhetim original, junto com a união de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma. A jovem segue trabalhando na fazenda de José Leôncio ao lado de seu amado.

