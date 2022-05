Tibério morre na novela Pantanal? Levi deixa peão em estado grave

Muito querido entre o público do folhetim, Tibério desesperou os espectadores em casa após uma cena de confronto contra Levi nos atuais capítulos da atração das 21h. O administrador das terras de José Leôncio defendeu Muda, mas acabou levando uma facada na barriga. Tibério morre na novela Pantanal? O personagem ficará entre a vida e a morte e para piorar sua situação, ainda contraíra uma infecção no hospital.

Tibério morre na novela Pantanal por causa de facada?

Tibério não morre na novela Pantanal após ser esfaqueado por Levi. O personagem de Guito vai ser levado de avião ao hospital e passará por uma cirurgia que salvará a sua vida nos próximos capítulos.

No entanto, antes de se recuperar, o peão passará por uma série de provações. Após a cirurgia por causa da facada, Tibério contrairá uma infecção e precisará ser operado novamente. O momento será tenso e deixará todos na fazenda preocupados, mas o violeiro irá sobreviver.

Após um tempo de recuperação no hospital na novela Pantanal, em que Tibério não morre, mas ficará mal a ponto de delirar e chamar por Muda, o peão receberá alta. Neste meio tempo, as coisas estarão agitadas na fazenda de José Leôncio, por causa do paradeiro de Levi.

Após a facada em Tibério, Levi não conseguirá ir longe, pois será capturado por Trindade (Gabriel Sater). Porém, Levi será solto por Muda. A moça vai fazer isso para que Levi possa matar Tenório (Murilo Benício) por ela. O peão promete cumprir o desejo de vingança dela e foge da fazenda dos Leôncio e parte para as terras de Tenório.

Por lá, o peão viverá momentos intensos. Ele terá um caso com Maria Bruaca e depois acabará jurado de morte por Tenório. Um embate acontecerá entre Levi e Alcides, o personagem de Leandro Lima tentará matar o funcionário de Tenório, mas o peão irá sobreviver e Levi escapará mais uma vez.

Levi ainda vai morrer

Quando Tibério deixa o hospital na novela Pantanal, o peão não vai atrás de vingança contra Levi, mas o caminho dos dois se cruzará novamente no futuro. Tudo acontece após a fuga de Levi da fazenda de Tenório. O peão chega até a tapera de Juma e da início a uma nova confusão.

Ele mente para a moça sobre o que aconteceu na fazenda de Tenório e surta ao descobrir que Muda está gostando de Tibério. Ele promete que levará Muda embora com ele ou que a garota morrerá. Por isso, ele acaba baleado por Juma e foge com um ferimento no braço para a beira do rio.

No rio, ele dará de cara com Tibério. Neste novo embate, Levi mente e diz que matou Muda, o que deixa Tibério transtornado. O peão atira em Levi, que desequilibra e cai no rio. Na água, ele é devorado por piranhas.

Final feliz para Tibério e Muda

Depois da morte de Levi na novela Pantanal, o romance entre Tibério e Muda prospera. Eles dão início a um namoro e chegam a se casar. O casal passa por alguns perrengues, pois a moça ainda deseja se vingar de Tenório, mas depois de um tempo, Muda se arrepende de suas atitudes e percebe o que precisa fazer para seguir em frente. Ela desiste da vingança e fica feliz ao lado do amado.

Maria Bruaca ficará com Levi antes de Alcides

Quando Levi esfaqueia Tibério, que quase morre na novela Pantanal, o peão parte para a fazenda de Tenório para cumprir a promessa que fez para Muda de matar o pai de Guta. Mas por lá, ele ficará ocupado com outro assunto.

Maria Bruaca vai se envolver com Levi e os dois vão passar dos beijos para algo a mais e acabarão na cama. O caso da personagem de Isabel Teixeira com o de Leandro Lima acontecerá antes de ela ficar com Alcides, com quem terminará a novela.

Depois da morte de Levi, Alcides e Maria vão se apaixonar, mas Tenório descobrirá o caso e resolverá se vingar. O plano do vilão será castrar Alcides.

O ator Leandro Lima falou sobre seu personagem e os bastidores da novela no programa de Fátima Bernardes, veja:

