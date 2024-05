Linha Direta hoje mostra o caso 'Mãe Bernadete'

No novo episódio da temporada, que vai ao ar nesta quinta-feira, 23 de maio, o Linha Direta relembra o caso da Mãe Bernadete, assassinada a tiros dentro da associação do Quilombo Pitanga dos Palmares, em agosto de 2023. O programa começa às 23h15.

Caso do Linha Direta hoje

O Linha Direta desta quinta conta a história de Mãe Bernadete, uma mulher de 72 anos que denunciava as constantes invasões nas terras que são de sua família há mais de 100 anos

Como sofria ameaças e teve um filho assassinado seis anos antes, ela contava com escolta policial, mas mesmo assim não conseguiu escapar do crime.

Segundo informações do G1, a ialorixá estava em casa, ao lado de três netos - de 12, 13 e 22 anos, quando dois homens entraram na residência. Segundo as testemunhas, a avó pensou que era um assalto. O caso aconteceu na Região metropolitana de Salvador.

Em novembro do ano passado, a Polícia Civil da Bahia concluiu que a liderança quilombola foi morta a mando de um líder do tráfico de drogas na região do Quilombo Pitanga dos Palmares.

Três suspeitos de envolvimento estão foragidos e seus nomes foram incluídos no catálogo que reúne informações dos foragidos mais perigosos do estado.

Os homens são procurados são: Ydney Carlos conhecido como "Café", Josevan Dionisio, o "BZ" e Marilio dos Santos, o "Maquinista.

Que horas começa o programa hoje?

O Linha Direta começa às 23h15, horário de Brasília, logo após a série Os Outros. O programa tem duração de 1h10, e será seguido do Jornal da Globo.

Essa é a segunda temporada do programa apresentado por Pedro Bial, que apresenta semanalmente crimes que mobilizaram o país. O tema central costuma ser um caso que já foi resolvido pela polícia e outro que ainda está em aberto.

Um número para denúncias anônimas é disponibilizado caso o público tenha informações que possam levar a prisão dos foragidos.

Além da exibição na TV, também é possível ver o Linha Direta pelo Globoplay. Quem perder o episódio pode assisti-lo posteriormente na plataforma de streaming, mas é necessário ser assinante de um dos planos pagos para ter acesso.

Veja: Renata Lo Prete jovem: veja o antes e depois da jornalista