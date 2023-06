Renata Lo Prete jovem: veja o antes e depois da jornalista

Renata Lo Prete, 58, é uma das jornalistas brasileira mais conhecidas. A atual âncora do Jornal da Globo começou a carreira na televisão no GloboNews, até que passou a ocupar o maior cargo no telejornal da madrugada do canal. Você se lembra de como era Renata Lo Prete jovem? Confira algumas fotos.

Fotos de Renata Lo Prete jovem

Renata Lo Prete sempre usou os cabelos curtinhos desde o início da carreira. Em foto publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, no qual a jornalista trabalhou por 27 anos, passando pelos cargos de editora do Painel, ombudsman e correspondente em NY, é possível ver o visual da jornalista há alguns anos.

Foi em 2012 que Lo Prete deixou o veículo para se tornar âncora e editora de política do Jornal das Dez, no GloboNews, onde permaneceu até 2017. Depois passou a apresentar o Globo News Painel, além de ser âncora do Jornal da Globo, telejornal exibido nas madrugadas da emissora.

Em dezembro de 2022, a jornalista viralizou nas redes sociais por aparecer usando tênis no começo do programa e, entre uma reportagem e outra, trocou pelo sapato social. Lo Prete também sempre vira assunto na época do Big Brother Brasil, já que o Jornal da Globo vai ao ar mais tarde por causa do programa de confinamento. Em entrevista à Pedro Bial no mesmo mês, ela falou sobre o assunto. “Acontece um negócio sensacional. O povo brasileiro se compadece da nossa situação e essa solidariedade é a coisa mais linda de ver”, disse.

Renata Lo Prete foi a responsável por dar um dos maiores furos do jornalismo brasileiro, quando o então deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) revelou a ela o esquema do mensalão, publicado na Folha em junho de 2005, que rendeu a ela o Prêmio Esso, o mais importante da categoria.

A reportagem escancarou um dos maiores esquemas de corrupção do país e trouxe uma série de consequências políticas nos próximos anos.

Quem é o marido de Renata?

Renata é casada há três décadas com o também jornalista Melchiades Filho, 55, com quem tem dois filhos, Joaquim e Antônia. A famosa é extremamente discreta em relação a sua vida pessoal e mantém o relacionamento longe dos holofotes.

Segundo a revista Veja, Renata Lo Prete tem uma tatuagem no tornozelo esquerdo com a palavra ‘Melk’, que seria o apelido do marido. Ela também tatuado as iniciais ‘A’ e ‘J’, em referência aos seus filhos, e uma bola de basquete. Alguns dos desenhos já foram vistos pelos internautas quando a jornalista usou sapatos um pouco mais abertos durante o Jornal da Globo.

Até pouco atrás, a jornalista mantinha seu perfil no Instagram privado apenas para família e amigos, mas abriu a página para o público. Reservada, Lo Prete publica poucas fotos ao lado do marido e dos filhos, mas não deixa de declarar seu amor pela família.

Qual o valor do salário de Renata Lo Prete?

Renata Lo Prete é uma das jornalistas mais bem remuneradas da Globo. De acordo com o jornalista André Romano, do Observatório da TV, a âncora recebe entre R$ 300 e R$ 500 mil para apresentar o noticiário diariamente na televisão.

O jornalista com o maior salário da emissora é William Bonner, que está no comando do Jornal Nacional há mais de 25 anos. Atualmente, o famoso recebe cerca de R$ 900 mil com o cargo de âncora e editor-chefe do mais importante noticiário brasileiro.

Já Renata Vasconcellos, que também é âncora do Jornal Nacional, recebe em torno de R$ 400 mil. Ela também ocupa o cargo de editora executiva do noticiário.

