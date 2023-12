Mundial de Clubes: jogo do Fluminense vai passar na Globo hoje?

A semifinal do Mundial de Clubes começa nesta segunda-feira, 12, com jogo entre Fluminense e Al Ahly. A Globo, uma das detentoras dos direitos de transmissão, inclui as partidas em sua programação na TV aberta e também no Globoplay. Saiba como assistir.

Onde assistir Fluminense x Al Ahly pelo Mundial?

A partida entre Fluminense e Al Ahly será transmitida pela Globo às 14h35, horário de Brasília, logo após a novela "Mulheres de Areia" (2003). O público também pode acompanhar no Globoplay, que libera o sinal gratuitamente mediante cadastro.

O Mundial de Clubes também será transmitido gratuitamente pelo Cazé TV, canal do YouTube comandado pelo streamer Casimiro Miguel em parceria com a agência Livemode.

Ao contrário da Globo, que inclui em sua grade apenas a semifinal com o Fluminense e a grande decisão do torneio, o influenciador digital exibirá todos os jogos.

Outra opção para quem quer assistir todos os jogos é o FIFA+, plataforma de streaming da FIFA que abre o sinal gratuitamente para os espectadores.

Assistir o Mundial de Clubes 2023

Pela TV: sintonize na Globo no horário indicado.

Como assistir o jogo do Fluminense pela internet?

Cazé TV

Passo 1: acesse o canal do YouTube do CazéTV no navegador de sua preferência ou no aplicativo do YouTube;

Passo 2: clique em "ao vivo" aba do canal e depois em "Ao vivo e com imagens: Fluminense x Al Ahly | Semifinal | Mundial de Clubes";

Passo 3: o player será aberto. Aguarde o início da transmissão.

Fifa+

Passo 1: acesse o site do Fifa+ ou baixe o aplicativo disponível para iOS e Android;

Passo 2: na aba superior, clique em "Copa do Mundo de Clubes FIFA 2023" e clique na partida que você deseja assistir;

Passo 3: no canto direito, clique em "assista de graça" e aguarde o início da transmissão.

Pelo Globoplay

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador do seu smartphone ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play;

Passo 2: clique no canto superior direito para abrir a aba de fazer login ou se cadastrar. Se você já usou o Globoplay outras vezes e tem cadastro, só precisa preencher os campos de e-mail e senha.

Novos usuários devem clicar em "cadastre-se" e preencher os seguintes campos: nome completo, e-mail, criação de uma senha, gênero, data de nascimento e endereço.

Passo 3: depois de entrar na plataforma, volte para a tela inicial e clique em "Agora na TV". A transmissão começará em poucos segundos.

Próximos jogos do Mundial de Clubes

Ainda serão realizadas mais três partidas até a grande decisão. Após a semifinal de hoje, a televisão aberta só voltará a transmitir o Mundial de Clubes no dia 22.

Se vencer, o Fluminense avança para a grande final do campeonato que acontece em 22 de dezembro, sábado. Se perder, disputa o terceiro lugar com o derrotado da segunda semifinal.

Semifinal (18/12): Fluminense x Vencedor de Al Ahly x Al-Ittihad.

Semifinal (19/12): Urawa Reds x Manchester City.

Terceiro lugar (22/12): Perdedor da Semifinal 1 ou 2 x Perdedor da Semifinal 1 ou 2.

Final (22/12): Vencedor da Semifinal 1 ou 2 x Vencedor da Semifinal 1 ou 2.