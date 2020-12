NetMovies: 5 filmes clássicos para assistir de graça

Plataformas de streaming como Netflix e Prime Video são muito legais, mas nem sempre elas tem em seu catálogo filmes clássicos do cinema, com figuras como Charlie Chaplin, Bela Lugosi e Orson Welles. Porém isso não quer dizer que seja impossível assistir esse tipo de obra. Por isso, explicamos como você pode assistir gratuitamente filmes clássicos do cinema com o NetMovies.

Quais filmes assistir na NetMovies?

Recentemente, a plataforma NetMovies mudou todo o seu modelo de negócios e agora permite que seus usuários utilizem o streaming sem pagar qualquer mensalidade. O serviço antes custava R$18,90, mas a companhia decidiu liberar os assinantes do custo e agora baseiam seu lucro em anúncios.

Embora o seu catálogo não tenha tantos títulos modernos que sejam “atraentes”, a NetMovies disponibiliza filmes clássicos como Ano Passado em Marienbad, Drácula (1931) e Jeca Tatu.

Tempos Modernos é um dos filmes do NetMovies

Certamente, Tempos Modernos é um filme obrigatório em qualquer lista de clássicos do cinema que se preze. A comédia com crítica social de Charlie Chaplin está disponível na plataforma. O filme foi lançado em 1936, mas permanece atual e relevante ainda em 2020.

Mazzaropi em “Jeca Tatu” está no NetMovies

Se tivemos um Chaplin no cinema brasileiro, com certeza ele seria Mazzaropi. O comediante estrelou muitas comédias ao longo de sua vida, mas nenhum tão grandioso quanto Jeca Tatu. Este clássico diverte qualquer pessoa, independente do tipo de comédia que ela goste.

Drácula

O personagem de Drácula já passou por algumas repaginações no cinema, porém até hoje seu visual é associado à versão interpretada por Bela Lugosi. Não há nada melhor do que ver um dos monstros mais famosos da história do cinema em sua forma “original”.

O Gabinete do Dr. Caligari – filmes clássicos do cinema

Em 2020, O Gabinete do Dr. Caligari completou 100 anos, e felizmente é um filme que pode ser encontrado facilmente online (uma vez que entrou em domínio público há algum tempo). Seu roteiro é um dos mais aterrorizantes do cinema, pois acompanha dois homens estranhos que chegam em um vilarejo e desencadeiam acontecimentos macabros.

O Processo está no NetMovies

Dirigido pelo grandioso Orson Welles, O Processo é uma adaptação do livro de mesmo nome do autor Franz Kafka. Assim como a obra original, a direção de Welles recria a atmosfera claustrofóbica e carrega de distopia. Fora a ótima história, o filme possui uma incrível atuação de Anthony Perkins ( imortalizado como Norman Bates em Psicose).

Como cadastrar-se na plataforma de streaming?

Como a plataforma da NetMovies é gratuita, não há muito segredo para assistir o filme desejado. Basta clicar em “Entrar” e seguir os passos necessários para o cadastro.

Embora haja essa facilidade, alguns usuários podem se incomodar de colocar informações como CPF e endereço (itens desnecessários considerando que o serviço é gratuito). Caso não se sinta confortável, a plataforma também possui um canal com os filmes completos.