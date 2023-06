Mulheres de Areia elenco: quem é quem na novela de 1993

A novela Mulheres de Areia está prestes a retornar às telinhas na faixa Edição Especial da TV Globo e chegou a hora de matar a saudade do elenco e relembrar quem é quem na famosa trama de Ivani Ribeiro. O folhetim foi exibido originalmente em 1993 e contou com 203 capítulos.

Gloria Pires interpretou as gêmeas Ruth e Raquel no elenco de Mulheres de Areia

Gloria Pires assumiu o protagonismo da novela Mulheres de Areia e viveu duas personagens: a boazinha Ruth e a malvada Raquel. A trama das personagens ganha seu pontapé quando a professora Ruth retorna para a casa dos pais em Pontal D’Areia e se apaixona por Marcos (Guilherme Fontes).

De olho no dinheiro do rapaz, Raquel seduz o namorado da irmã e consegue se casar com ele. Porém, após um acidente Raquel é dada como morta e Ruth assume seu lugar para ficar perto do amado. No entanto, Raquel está viva e vai atrás de vingança.

Marcos Assunção - Guilherme Fontes

Interpretado pelo ator Guilherme Fontes, Marcos Assunção é filho do ricaço Virgílio (Raul Cortez), grande empresário da região, e Assunção (Susana Vieira). O rapaz tem um jeito sensível e romântico e admira o pai, com quem trabalha lado a lado. No começo da trama, ele é noivo de Andrea (Karina Perez), mas depois fica deslumbrado por Ruth.

Assim, ele vira alvo da disputa das irmãs Ruth e Raquel, mas por motivos diferentes: a gêmea boazinha o ama genuinamente, já a outra deseja ficar com ele por interesse financeiro.

Marcos Frota - Tonho da Lua

Um dos personagens mais marcantes da trama de Mulheres de Areia, Tonho da Lua foi papel de Marcos Frota. O rapaz era enteado de Donato (Paulo Goulart) e tinha problemas mentais. Ele era ingênuo, fazia esculturas de areia na praia, e mantinha uma paixão por Ruth, por isso sempre estava ao lado da mocinha e fazia tudo o que estava a seu alcance para ver a garota feliz. Enquanto Ruth o protegia, Raquel o infernizava e perseguia.

Paulo Betti - Wanderlei Amaral

O ator Paulo Betti viveu o mau-caráter de primeira Wanderlei Amaral, verdadeiro interesse amoroso de Raquel. Depois que a interesseira consegue fisgar Marcos e levá-lo ao altar, ela continua se encontrando às escondidas com o amado. O caso que é descoberto por Tonho, mas Raquel consegue fazer com que o enteado de Donato seja desacreditado.

Mulheres de Areia foi a segunda novela em que o ator trabalhou com Ivani Ribeiro, a quem já tinha se juntado em Hipertensão (1985 - 1986) alguns anos antes.

Sebastião Vasconcelos foi pai das protagonistas no elenco de Mulheres de Areia

Papel do ator Sebastião Vasconcelos, Floriano é um pescador de Pontal D’Areia e é pai das gêmeas Ruth e Raquel. Casado com Isaura (Laura Cardoso), ele é dono de um barco e é considerado um líder entre os trabalhadores da região.

O ator faleceu duas décadas depois de integrar o elenco da novela, em julho de 2013. Ele foi vítima de choque séptico, durante internação para tratar uma pneumonia, aos 86 anos.

Laura Cardoso - Isaura

Esposa de Floriano e mãe de Ruth e Raquel, Isaura, papel de Laura Cardoso, a mulher é mais preocupada com a filha desajustada e sempre esteve ao lado da filha. Quando a garota é dada como morta, ela sabe da verdade antes de Ruth.

Uma das maiores atrizes do país, Laura Cardoso esteve também em outras obras de Ivani Ribeiro depois de Mulheres de Areia, como A Viagem (1994) e O Profeta (2006). Hoje aos 95 anos de idade, a veterana está longe das novelas. Sua última participação foi em A Dona do Pedaço, de 2019.

Cesar - Henri Pagnoncelli

Interpretado pelo ator Henri Pagnoncelli, que apareceu nos últimos anos no Vale a Pena Ver de Novo com as reprises de O Clone e Laços de Família, Cesar é advogado do empresário Virgílio e por isso é amigo de seu filho, Marcos, na novela Mulheres de Areia. Ele também é irmão de Zé Luiz na trama de Ivani Ribeiro.

SPOILER - No final da novela Mulheres de Areia, Cesar é responsável pelo acidente de carro que tira a vida de Raquel. O personagem de Henri Pagnoncelli acaba em uma perseguição de carro com a megera, que perde o controle do veículo.

Raul Cortez no elenco de Mulheres de Areia foi Virgílio Assunção

O ator Raul Cortez viveu o endinheirado Virgílio Assunção na trama de Mulheres de Areia, pai de Marcos e Malu (Vivianne Pasmanter) e marido de Clarita (Susana Vieira). Um empresário muito rico, ele é sócio de uma corretora de valores, além de ser dono do maior hotel de Pontal D’Areia e ainda vice-prefeito da cidade.

O personagem de Cortez vive alguns conflitos na trama. O primeiro deles é com Malu, filha que ele não deixou se casar e por isso vive em guerra. O outro é com o cunhado Breno, que não quer que ele destrua o cenário ambiental da cidade para realizar seu sonho de transformar o local em ponto turístico.

Clarita Assunção - Susana Vieira

Casada com o ricaço Virgílio, Clarita Assunção, papel de Susana Vieira, é mãe de Marcos e Malu e é uma mulher elegante e fina. Ela se casou com o empresário por amor, mas enfrenta problemas sérios no casamento por conta das mudanças do marido, a quem não reconhece mais. Por um fio, o casamento de Clarita e Virgílio só continua porque ela escolhe ficar com ele por amor aos filhos. A personagem de Susana sempre tentar proteger os herdeiros das atitudes do pai, que pode ser imprevisível.

Nicette Bruno foi a Juju de Mulheres de Areia

Casado com o ator Paulo Goulart, que apareceu no elenco como Donato, Nicette Bruno atuou ao lado do marido na novela, mas não como casal. A veterana interpretou a personagem Julieta Sampaio, a Juju, na trama de Mulheres de Areia. Ela era esposa de Oswaldo (Adriano Reys) e era mãe de Andrea (Karina Perez) e Carola Sampaio (Alexandra Marzo). Com um jeito distraído e irreverente, ela tentava imitar Clarita em tudo, mas tinha um jeito bastante infantil de ser.

Nicette Bruno faleceu em dezembro de 2020, aos 87 anos, vítima da covid-19, enquanto seu marido morreu alguns anos antes em março de 2014, aos 81, durante uma luta contra um câncer renal avançado.

Paulo Goulart - Donato

Marido da atriz Nicette Bruno, o ator Paulo Goulart participou da novela Mulheres de Areia como o personagem Donato. O homem era dono de barcos em Pontal D'Areia e tinha dois enteados, Tonho da Lua (Marcos Frota) e de Glorinha (Gabriela Alves). Ele tinha implicância com Tito (Eduardo Moscovis), que gostava de Glorinha.

Paulo Goulart esteve em outras obras de Ivani Ribeiro, como As Minas de Prata (1966), O Terceiro Pecado (1968), A Muralha (1968) e Os Fantoches (1967 - 1968) na TV Excelsior, além de O Profeta (2006) na Globo.

Vivianne Pasmanter - Malu Assunção

Papel de Vivianne Pasmanter no elenco da novela Mulheres de Areia, Malu Assunção era filha de Virgílio e Clarita e irmã de Marcos. A melhor amiga da jovem era Carola (Alexandra Marzo), Filha de Oswaldo (Adriano Reys) e Juju (Nicette Bruno), e irmã de sua cunhada, Andrea (Karina Perez. Malu era uma jovem revoltada e fazia de tudo para tentar agredir o pai, que não a deixou se casar com o rapaz que amava. Depois de muita rebeldia, ela acaba se acalmando ao conhecer o vaqueiro Alaor (Humberto Martins), com quem vive um divertido romance.

Andréa Beltrão - Tônia

Interpretada pela atriz Andréa Beltrão, Tônia é filha de Zé Pedro (Carlos Zara) e irmã de Reginho (Fabrício Bittar) em Mulheres de Areia. Ela é dona de um bazar na cidade, é bastante decidida e uma mulher forte que não tem medo dos poderosos. Ela apoia o prefeito Breno (Daniel Dantas) e busca justiça pelos oprimidos.

Seu coração fica mexido com a chegada de Vitor (Oscar Magrini) na cidade, primo de seu namorado Joel e romance do passado. Quem também nutre um amor platônico pela moça é o Dr. Munhoz (Edwin Luisi), o único médico da cidade de Pontal D'Areia.

Humberto Martins - Alaor

Interpretado pelo ator Humberto Martins na novela Mulheres de Areia, Alaor de Almeida Passos era uma vaqueiro e administrador da fazenda de Virgílio (Raul Cortez). Apesar de rude e um homem da terra, Alaor era muito inteligente, além de ser honesto. É ele quem consegue domar a rebeldia de Malu, para a sorte e também horror de Virgílio.

Na época em que trabalhou na novela Mulheres de Areia, o ator Humberto Martins já havia aparecido em outro projeto da autora, O Sexo dos Anjos, novela inspirado O Terceiro Pecado, da TV Excelsior.

Daniel Dantas - Breno

Papel de Daniel Dantas, Breno Soares de Azevedo na novela Mulheres de Areia é o prefeito da cidade de Pontal D'Areia e é um homem bastante preocupado com o meio ambiente e idealista. Ele é casado com Vera (Isadora Ribeiro), de quem morre de ciúmes.

Ele também é irmão de Clarita, mãe de Marcos e Malu e casada com o vice-prefeito Virgílio. Por isso, vive em conflito com o cunhado, que quer transformar a cidade em um centro turístico, mesmo que isso custe as áreas verdes da cidade. Como secretário Breno tem Damião (João Carlos Barroso), que o adora como patrão e faz de tudo para imitá-lo.

Adriano Reys - Oswaldo Sampaio

O ator Adriano Reys viveu Oswaldo Sampaio no elenco da novela Mulheres de Areia. Ele era sócio da corretora de Virgílio e tinha um coração bom. Casado com Juju e sem muito interesse em coisas materiais, ele também era uma boa figura para as filhas Andrea (Karina Perez) e Carola Sampaio (Alexandra Marzo), a quem tratava com muito carinho.

Uma de suas filhas, Andrea, é noiva de Marcos, o filho do sócio, no começo da novela. Mas depois, o rapaz prefere ficar com Ruth, o que deixa a garota muito enciumada e com sede de infernizá-lo.

Giovanna Gold - Alzira

Muito conhecida pela versão original de Pantanal, a atriz Giovanna Gold migrou da extinta Manchete depois que trabalhou em A História de Ana Raio e Zé Trovão para a Globo para interpretar Alzira na novela Mulheres de Areia. A jovem trabalhava na casa de Donato e nutria uma grande paixão por Tonho da Lua, enteado do patrão, que na verdade amava Ruth.

Depois do trabalho no folhetim de 1993, a atriz esteve em outro projeto de Ivani Ribeiro, o remake de A Viagem de 1994.

Evandro Mesquita - Joel

Evandro Mesquita foi Joel no elenco da novela de Ivani Ribeiro, dono do restaurante Estrela do Mar. Além disso, ele é primo do ecologista Vitor (Oscar Magini) na história, gosta de tocar violão e tem um relacionamento com Tônia no folhetim, filha de Zé Pedro que teve um romance com Vitor no passado. Por conta de uma dívida de Joel, o primo do personagem de Mesquita retorna para a cidade, o que causa um despertar de sentimentos adormecidos.

Oscar Magrini - Vitor

Primo de Joel, Vitor, papel de Oscar Magrini, é ecologista e também trabalha como fotógrafo nas horas vagas. Seu retorno para a cidade de Pontal D'Areia é por conta de um dívida que tem com dono do restaurante Estrela do Mar. Sua presença acaba gerando tensão no ar, já que reacende uma fagulha da antiga paixão que teve com Tônia.

Recentemente o ator esteve na faixa do Vale a Pena Ver de Novo na Globo, por conta da reprise de O Rei do Gado, em que ele vivia o traidor e mau-caráter Ralf.

Eduardo Moscovis e Gabriela Alves foram casal

Filho de Chico Belo (Joel Barcellos), Tito, papel do ator Eduardo Moscovis, é um pescador da região que gosta de Glorinha (Gabriela Alves), a enteada de Donato, uma garota animada, alegre e cheia de vida. O padrasto da moça não gosta em nada do interesse romântico da dupla e por isso persegue o rapaz sempre que pode.

O ator Eduardo Moscovis continua hoje na ativa e nos últimos anos apareceu na novela Um Lugar ao Sol (2021). Já Gabriela Alves não trabalha em uma novela em 2011, no SBT, com Amor e revolução. Hoje, ela é terapeuta.

