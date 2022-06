Novela Cuidado com o Anjo está sendo exibida no SBT - Foto: Divulgação

Novela Cuidado com o Anjo estreia no SBT: horário e quando foi gravada

Novela Cuidado com o Anjo estreia no SBT: horário e quando foi gravada

A novela Cuidado com o Anjo voltou a ser exibida no SBT desde a última segunda-feira, 6. Protagonizada pela ex-RBD Maite Perroni e pelo ator William Levy, essa é a terceira exibição da trama no canal de Silvio Santos. O folhetim entra para substituir Mar de Amor.

Qual o horário da novela Cuidado com o Anjo no SBT?

Cuidado com o Anjo vai ao ar de segunda a sexta, às 17h30, horário de Brasília. A novela fica no ar por 1h, sendo finalizada às 18h30, de acordo com a programação oficial.

A novela entra na grade do SBT para substituir Mar de Amor, que termina em breve. Por enquanto, a trama de Maite Perroni divide o horário vespertino com os capítulos finais do folhetim anterior.

Cuidado com o Anjo foi produzida e exibida pela Televisa entre junho de 2008 e março de 2009. No SBT, foi exibida pela primeira vez em 2013 e depois ganhou uma reprise em 2015. Agora, o folhetim volta para uma terceira exibição no canal de Silvio Santos.

A trama gira em torno de Malú (Maite Perroni), uma menina que foi entregue ao padre Anselmo (Miguel Córcega) por sua mãe, que acreditava estar à beira da morte. A protagonista cresce em um orfanato, mas foge da instituição e passa a viver abandonada à própria sorte.

Durante a adolescência, Malú é atacada por um bêbado e fica traumatizada, passando a ter pesadelos terríveis e medo dos homens.

Sua vida muda quando ela conhece Candelária (Evita Muñoz), que lhe dá abrigo e se torna sua mãe. As coisas vão bem até que Malú se mete em uma confusão e para não ser presa, o psicanalista João Miguel (William Levy) se responsabiliza por ela e leva a garota para viver em sua casa.

É aí que começa a história de amor entre Malú e João Miguel. Apesar da forte paixão entre os dois, um segredo do passado do rapaz irá afastá-los. Eles também terão que lidar com Ofélia (Laura Zapata), mãe do psicanalista, que reprova o relacionamento.

Novelas mexicanas do SBT

Além de Cuidado com o Anjo, o SBT exibe mais seis novelas em sua grade. A programação começa com a reprise de Carrossel, às 12h, seguida de Esmeralda, às 13h15 – Paixões de Gavilanes, que também esteva na grade, foi cancelada pela emissora após amagar baixos índices de audiência.

Os folhetins do horário vespertino retornam às 17h com Mar de Amor, Cuidado Com o Anjo, Amanhã É Para Sempre, Poliana Moça e Carinha de Anjo.

Depois da exibição na TV, os episódios ficam disponíveis no SBT Vídeos. Basta ter um cadastro gratuito para ter acesso aos episódios.

06:00 Primeiro Impacto

08:00 Primeiro Impacto

12:00 Carrossel

13:15 Esmeralda

15:00 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 Mar De Amor

17:30 Cuidado Com O Anjo

18:30 Amanhã É Para Sempre

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Carinha de anjo

22:15 Programa do Ratinho

23:30 Arena SBT

00:45 The Noite com Danilo Gentili

01:45 Operação Mesquita

02:30 Quem Não Viu Vai Ver

04:00 Conexão Repórter

05:00 SBT Brasil – Reprise

+ Novela Esmeralda elenco hoje: como estão os atores após 18 anos