Novela Esmeralda elenco hoje: como estão os atores após 18 anos

Folhetim mexicano entrou para a grade do SBT nesta segunda-feira (16)

Esmeralda foi exibida no SBT pela primeira vez entre 2004 e 2005. A trama é a versão brasileira do folhetim venezuelano de mesmo nome, protagonizada por Bianca Castanho, Claudio Lins, Antônio Petrin, Fabiana Alvarez e mais. Como está o elenco da novela Esmeralda hoje, depois?

Bianca Castanho, a Esmeralda – Elenco da novela Esmeralda hoje

A atriz Bianca Castanho interpretou a protagonista Esmeralda. Hoje, ela tem 43 anos e mora nos Estados Unidos desde 2016, onde tem uma produtora de dublagem. Ela está afastada da televisão desde 2014: seu último papel foi uma participação na novela Milagres de Jesus da Record.

Além de Esmeralda, se destacou em Malhação (2001), Canavial de Paixões (2003) e Amor e Intrigas (2007). Ela é casada com o empresário Henry Canfield com quem tem uma filha, Cecília.

Cláudio Lins, o José Armando

Cláudio Lins é conhecido por suas dezenas de trabalho na na televisão e no teatro, com destaque para os musicais Elis, O Musical (2014), O Beijo no Asfalto (2015) e Garota de Ipanema: O Amor é Bossa (2016).

Na TV, atuou em mais de vinte títulos. Seus últimos trabalhos foram em Malhação: Vidas Brasileiras (2019), Babilônia (2015) e Questão de Família (2015). É casado com Alexandra di Calafiori desde 2015 com quem tem um filho, Mariano. Tem 49 anos de idade.

Lucinha Lins, a Branca – Elenco da novela Esmeralda hoje

Lucinha Lins também é uma das mais famosas atrizes de musicais. Hoje aos 69 anos, tem mais de 10 filmes no currículos e mais de 40 novelas e séries de televisão.

Seu último trabalho foi na série Sentença (2022) da Amazon Prime Video, na pele da personagem Olga. Em novelas, a atuação mais recente foi em Apocalipse (2017) e O Rico e Lázaro (2017), ambas da Record.

Paulo César Grande, o Rodolfo – Elenco da novela Esmeralda hoje

Paulo César Grande hoje tem 64 anos de idade. Sua última novela foi em 2019, quando atuou em Topíssima da Record. Na emissora, também trabalhou nos títulos Belaventura (2017), A Terra Prometida (2016), Conselho Tutelar (2015), Vitória (2014) e Vidas em Jogo (2011).

Na Globo, esteve em títulos como Malhação (2019) e Páginas da Vida (2016). É casado com a atriz Cláudia Mauro.

Tânia Bondezan, a Fátima

Tânia Bondezan hoje tem 66 anos de idade. Ela está longe da televisão há sete anos – seu último trabalho foi em Cúmplices de um Resgate, do SBT. Na emissora de Silvio Santos, também esteve em Maria Esperança (2007), Revelação (2008) e Vende-se um Véu de Noiva (2009), além de Esmeralda. Atualmente, ela está na peça de teatro A Golondrina.

Karina Barum, a Graziela – Elenco da novela Esmeralda hoje

Karina Barum hoje tem 51 anos. Antes mesmo de Esmeralda, ela havia ficado famosa por ter atuado em Torre de Babel (1998) na pele da personagem Shirley.

No currículo da atriz estão títulos como Malhação (1997), Louca Paixão (1999), A Padroeira (2001) e Carga Pesada (2006). A artista ficou dez anos afastada das novelas antes de retornar para atuar em Gênesis, em 2021.

Daniel Andrade, o Adrian

Daniel Andrade, hoje aos 46 anos, atuou em muitas produções famosas ao longo da carreira. Recentemente, ele interpretou Lúcio em Verdades Secretas II, disponível no Globoplay. Na emissora, também fez uma participação na novela A Dona do Pedaço (2019).

Com mais de 20 trabalhos no currículo, o ator também ficou conhecido por interpretar o policial X9 Chicão em Prova de Amor e Miguel Pereira, o Mascarado, em Chiquititas.

Fabiana Alvarez, a Patrícia – Elenco da novela Esmeralda hoje

Fabiana Alvarez está afastada da televisão desde 2015, quando esteve por último em Chiquititas. Ela também participou do reality show A Fazenda, em 2009.

Atualmente, mora nos Estados Unidos com seu marido, o jogador de futebol Gabriel Rodrigues dos Santos. Os dois têm uma filha, Estella.

Olivetti Herrera, o Dr. Álvaro Lafaieti

Olivetti Herrera também está sumido da TV. Sua última aparição em novelas foi há quase dez anos, na novelinha Chiquititas (2013). Ele trabalhou por dez anos como modelo no Japão e em vários países da Europa, e atuou em dezenas de comerciais.

Antônio Petrin, o Sabiá

Antônio Petrin, que interpretou Sabiá em Esmeralda, hoje tem 83 anos. O ator ficou marcado por viver Tenório em Pantanal, exibida em 1990 na TV Manchete.

Ele também está afastado da televisão há bastante tempo. Seu último trabalho foi em Escrava Mãe, novela da Record exibida em 2016.

