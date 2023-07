Novela Reis: o que acontece com Tamar nos próximos capítulos

Interpretada pela atriz Esther De Oliveira, Tamar passará por momentos traumáticos nos próximos capítulos da novela Reis. Amnon (Luckas Moura) finge estar doente para conseguir ficar sozinho com a meia-irmã e a garota não conseguirá se defender do ataque do mau-caráter. No entanto, as atitudes de Amnon não ficarão impunes, já que Absalão (Ricky Tavares) o fará pagar com o próprio sangue no futuro.

O que acontece com Tamar filha de Davi?

Na Bíblia, Tamar é a única filha mulher de Davi citada por nome. Ela só ganha destaque nas escrituras por ter sido vítima de seu meio-irmão Amnon, filho de Davi com Ainoã. Na história, o rapaz fica fascinado pela beleza da jovem e a estupra.

Na novela Reis, a trama da moça já vem sendo desenvolvida e em breve seu abuso será abordado. No capítulo da última sexta-feira, 21 de julho, o rapaz vivido por Luckas Moura fingiu para o pai que estava enfermo, para conseguir que Tamar fosse até seu quarto cuidar dele. Segundo apontam os resumos, o capítulo desta segunda-feira, 24 de julho, Amnon vai aproveitar o momento a sós com a moça em seu quarto para tomá-la a força.

Se a autora Cristiane Cardoso repetir nas cenas de Reis fielmente o que foi contado nas escrituras, antes de ser abusada, Tamar implorará misericórdia para o irmão e pedirá a ele que converse com Davi, para convencer o pai de ceder a mão da filha em casamento para ele. No entanto, o vilão não vai querer saber de nenhuma proposta ou pedido da moça e a violentará. Logo em seguida, todo o desejo que ele sente pela meia-irmã se transformará em repulsa e ele a expulsará a moça de seu quarto sem qualquer remorso.

Absalão, irmão por parte de pai e mãe de Tamar, é quem encontra a jovem machucada e com as vestes fora do lugar após o ataque. Chorando muito, Tamar conta ao irmão o que lhe aconteceu e em seguida ela é acolhida em sua casa, enquanto ele jura por vingança.

O rei Davi fica furioso ao descobrir o que aconteceu com Tamar, mas Amnon não é devidamente castigado pelo pai. Na Bíblia, ele só foi punido por seu crime dois anos mais tarde, quando Absalão engana o meio-irmão para conseguir levá-lo até Baal-Hazor, perto da fronteira de Efraim, e longe dos olhos do pai ordena que seus homens o matem.

Depois do estupro, Tamar não é mais citada na Bíblia. Não é possível saber se a jovem se casou com alguém e teve filhos depois do acontecido ou se passou por mais momentos trágicos. Também não é revelado quando e como ela morreu. Já que a personagem de Esther De Oliveira é um dos destaques da trama de Reis no momento, a novela deve criar algumas tramas fictícias para que ela continue no folhetim depois do abuso sofrido por Amnon.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel foi consultada.

