Interpretada pela atriz Rhaisa Batista, de 33 anos, nas temporadas anteriores de Reis, a nova fase do folhetim bíblico traz a atriz Regina Remencius, de 55 anos, na pele da concubina de Saul. Quem é Rispa na novela Reis? A personagem não foi invenção dos autores da produção da Record e de fato existiu na Bíblia. Ela ficou conhecida por ter uma trágica história envolvendo seus filhos com o primeiro rei de Israel e em breve passará por um grande sofrimento na novela.

História de Rispa da novela Reis

Rispa não tem uma história extensa na Bíblia, ela aparece em algumas passagens do segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento, devido a sua dedicação como mãe e o luto pela perda dos dois herdeiros que deu a luz como concubina de Saul, rei de Israel antes de Davi.

Devido a uma grande seca e fome que ocasionou em crise durante o reinado de Davi, o rei consultou o Senhor, que revelou que Israel estava sendo castigada devido a um traição que Saul cometeu contra os gibeonitas anos atrás.

Para resolver o problema, Davi foi até o povo gibeonita para perguntar o que eles desejavam para que a situação fosse solucionada. Durante a negociação, os gibeonitas disseram que não queriam nenhum ouro ou prata, e nem mesmo o sangue do povo de Davi, tudo o que eles queriam é que a descendência de Saul pagasse por sua traição.

Por conta disso, Davi entregou sete descendentes do antigo rei aos gibeonitas. Dois deles foram Armoni e Mefibosete, filhos de Rispa com Saul, e os outros cinco foram filhos de Merabe, herdeira de Saul, e assim netos do ex-rei de Israel.

Os filhos de Rispa são assassinados e então é que a concubina ganha destaque nas escrituras. Após eles serem enforcados e terem seus corpos expostos, uma grande desonra para a época, Rispa não deixa os corpos de seus filhos sozinhos. Ela os protegeu de serem devorados por aves e outros animais durante dia e noite, até o sepultamento de ambos. Ao saber sobre as atitudes de Rispa e seu luto pela morte dos filhos, Davi foi até os cidadãos de Jabes-Gileade e recolheu os ossos de Saul e Joantas, enterrando-os no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela.

Depois desta passagem do grande sofrimento da concubina de Saul ao perder os filhos e depois precisar proteger seus corpos antes de serem sepultados, Rispa não volta a aparecer na Bíblia. Não se sabe o que aconteceu em seguida e como e quando ela morreu. Por isso, a novela Reis deve dar um desfecho fictício para a personagem.

Para não causar confusão, há dois Mefibosete descritos na Bíblia durante os anos de reinado de Davi. Mefibosete filho de Rispa foi herdeiro do rei Saul, já o outro Mefibosete citado era filho de Jonatas, o filho mais velho do rei Saul. Apesar de serem da mesma família, eles são pessoas diferentes e com histórias distantes.

Na novela Reis, o filho de Jonatas é interpretado pelo ator Miguel Coelho, 32 anos, que também viveu Jonatas em temporadas anteriores. Já o filho de Rispa é interpretado pelo ator Michel Waísman, 33 anos, e ganhou o nome abreviado de Mefibosete para Bosete na trama.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel, Bíblia Sagrada Online versão NVI e estudos do Estilo Adoração foram consultados.

A previsão atual é que a oitava temporada de Reis, intitulada A Consequência, chegue aos 42 capítulos, segundo o colunista Flavio Ricco, do R7. Como a nova fase estreou no dia 17 de julho, ainda há muito pela frente. A temporada deve ficar no ar até as duas primeiras semanas de setembro.

Depois, a história ganhará um novo rumo e não terá mais Davi como protagonista, que é o foco da trama desde a quarta temporada. A partir da nona parte da novela, quem assumirá os holofotes será Salomão, um dos filhos de Davi com Bateseba. Por enquanto, estão previstas duas temporadas sobre o personagem, uma chamada A Ascensão e outra com o título de A Sabedoria.

