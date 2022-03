Novelas mexicanas na Netflix: 4 tramas para assistir agora

Atrás de novelas mexicanas na Netflix? O streaming apresenta produções latinas de sucesso e se prepara para lançamentos em 2022. A seguir, veja o guia do que assistir na plataforma e fique por dentro das tramas genuinamente mexicanas.

Novelas mexicanas da Netflix

A Rainha do Tráfico – Originalmente intitulada La Reina del Sur, A Rainha do Tráfico foi lançada em 2011 está no catálogo da Netflix. Estrelada pela atriz Kate del Castillo, que interpreta Teresa Mensonsa, a trama segue a história de uma mulher com origem humilde, que acaba conquistando o mundo do trágico e se torna uma rainha entre os traficantes. Apesar de saber das dificuldades que enfrentaria, a trajetória de Teresa é muita mais difícil e perigosa do que esperava.

Desejo Sombrio – Estrelada por Maite Perroni, de Rebelde, esta produção original Netflix mostra a vida de Alma, uma professora que está casada há 20 anos e sente que seu relacionamento está desgastado. Ela desconfia que seu marido está tendo um caso e durante uma noite de saída com uma amiga, ela conhece o misterioso Darío Guerra, um homem mais jovem, com quem acaba envolvida.

Ingobernable – Atriz de várias novelas mexicanas, nesta produção do catálogo da Netflix, Kate del Castillo interpreta Emilia Urquiza, a primeira-dama do México. Ela é inteligente e deseja alcançar seus objetivos para ajudar na melhora de seu país, mesmo que tenha que passar por cima seu marido, o presidente, durante o processo.

Mãe Só tem Duas – Nesta produção da Netflix, com a atriz de novelas mexicanas Ludwika Paleta, conhecida principalmente por Maria do Bairro, duas mulheres descobrem que seus bebês foram trocados após o nascimento. Para não se afastarem as crianças com quem estavam até agora, elas bolam um plano para que ambos os bebês sejam criados por elas, como uma única família.

Estreias de novelas mexicanas na Netflix em 2022

Ainda em 2022, o público que gosta de novelas mexicanas vai ganhar novas produções e temporadas no catálogo da Netflix. No caso de Quem Matou Sara?, a parte da história chega ao catálogo em 1 de junho, segundo comunicado da plataforma.

Já Donde Hubo Fuego e a segunda parte do remake de Rebelde estreiam ainda este ano, mas sem data exata divulgada por enquanto.

Quem Matou Sara?

Sara, papel de Ximena Lamadrid, é irmã de Alex Guzmán, personagem do ator Manolo Cardona, também conhecido por Narcos. Depois que Sara acaba morta, Alex passa a investigar o que aconteceu com a irmã e tenta descobrir todos os segredos mais sombrios da família Lazcano.

Donde Hubo Fuego

A novela mexicana da Netflix Donde Hubo Fuego mostra a vida de homens e mulheres que se arriscam como bombeiros para salvar vidas. A trama foi criada por José Ignacio Valenzuela, o mesmo de Quem Matou Sara? e tem Eduardo Capetillo, Itatí Cantoral, Iván Amozurrutia, Antonio Sotillo, Polo Morín, Daniel Gama, Humberto Busto, Oka Giner, Plutarco Haza e Esmeralda Pimentel como estrelas no elenco.

Rebelde

Remake da novela mexicana dos anos 2000, esta produção da Netflix mostra os estudante do Elite Way School, que buscam sucesso em uma rigoroso curso de música. A segunda parte da trama já está gravada e mostrará a chegada de um nome aluno ao colégio que promete balançar a vida dos estudantes.

