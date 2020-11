Recentemente, a Netflix lançou uma série limitada chamada The Queen’s Gambit, O Gambito da Rainha. A série conta a história de uma jovem, órfã, que se tornou uma grande mestre e campeã do Xadrez.

Além de uma trama envolvente e emocionante, a série traz figurinos incríveis que vão se adaptando ao longo das décadas e uma ambientação muito bem elaborada.

Conheça um pouco mais sobre a série que tem feito sucesso e figura entre as 5 mais assistidas no Brasil.

A história de O Gambito da Rainha

O Gambito da Rainha tem seu nome inspirado em uma manobra do xadrez profissional. É com esse nome que a série já diz para o que veio.

Elizabeth Harmon, interpretada por Anya Taylor-Joy, perde sua mãe em um acidente de carro em sua infância. Então, Beth vai morar em um orfanato católico, onde é apresentada a uma espécie de tranquilizante. Os responsáveis davam esses tranquilizantes verdes para as crianças se manterem mais calmas durante o dia. Mas, Beth deixava os seus para tomá-los à noite, antes de dormir.

Em um dia normal, Beth levava os apagadores para limpar quando encontra o faxineiro do orfanato jogando xadrez sozinho. Assim, Beth pede para que ele a ensine a jogar e com muita resistência o faxineiro aceita. Logo, ela começa a fantasiar com xadrez ao tomar as vitaminas e se torna uma profissional no esporte.

Aos 13 anos, Beth é adotada e, então, começa a sua jornada como jogadora profissional de xadrez. Única mulher a participar de torneios nos EUA, Beth precisa desafiar o preconceito e machismo presente nas competições, ao mesmo tempo em que luta contra o seu vício em bebidas alcoólicas e remédios.

Uma série incrível, com uma fotografia impecável e uma ambientação de dar inveja. Apesar da falta de finalização de alguns pontos e da falta de explicação para algumas situações da vida de Beth, a série cumpre o propósito prometido que é a história de foco e superação de Beth Harmon.

O figurino de O Gambito da Rainha

Uma das coisas que chamam atenção durante a série é a evolução do figurino de Elizabeth Harmon, a protagonista. O início da série se passa nos anos 50, quando Beth está em um orfanato. Os looks bem formais e católicos, escolhidos pela governanta no local.

Então, ao ser adotada, Elizabeth vai às compras com a sua mãe adotiva e começa a se interessar por moda, já que as suas colegas de escola julgam a sua forma de se vestir.

A cada episódio, você pode notar o passar dos anos na vida de Beth e a forma como ela lida com a moda. Ela vai acompanhando as tendências e usando a moda como uma forma de reforçar a sua capacidade de conseguir o que quer.

Assim, os anos vão passando e Beth criando o seu estilo. O vestido da foto acima, por exemplo, rodado e plissado acompanhado de um bolero. Uma tendência da década de 60.

As blusas de manga longa começam a tomar conta dos looks de Beth, assim como as calças que começam a ser mais populares no início da década de 70.

Cores neutras e combinações com preto formam o guarda-roupa de Beth. Assim como o seu figurino evolui, Beth também começa usar delineados e o cabelo com as pontas mais modeladas, acompanhando as tendências.

Enfim, os looks de Beth são a prova de que a moda muda muito rápido e cada década tem sua particularidade.

Ambientação e decoração da série

Por se passar nos anos 50 e 60, a série é muito bem ambientada. Os cenários são montados de forma a ornar perfeitamente com a época.

Uma grande representação da evolução dos anos e da evolução da personagem é a decoração da casa de Beth. Ao chegar na casa de seus pais adotivos, a decoração bem anos 50 marcavam o espaço.

As cores azul e amarelo tomam conta da decoração, assim como cortinas, tapetes e formas geométricas que faziam parte da decoração naquele tempo.

Quando Beth perde a mãe adotiva, ela resolve fazer uma pequena mudança na casa da mãe, trocando móveis, arrumando o jardim e mudando algumas cores.

Almofadas com formas geométricas, cores como laranja e rosa acabam tomando conta da decoração da casa. Além disso, você vai se deparar com papeis de parede bastante estampados, quartos com diversos itens e cores que seguem a paleta mais famosa dos anos 50 e 60.

Os ambientes visitados por Beth também seguem a estética dos anos 50 e 60, como essa farmácia que Beth costumava comprar cigarros para a mãe.

Mas não é só de decoração tradicional que a série se sustenta. O apartamento de um dos personagens representa exatamente sua essência, um jovem bem-sucedido, solteiro, morando em Nova York.

Uma decoração simples, quase industrial, forma o apartamento de Benny Watts. Assim, você percebe que a série traz figurinos, decoração e ambientação incríveis que tornam a experiência do espectador ainda melhor.

A série está disponível na Netflix e só terá uma única temporada.