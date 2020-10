Ratched: tudo sobre a decor e o figurino da nova série da Netflix

A série de terror, baseada no filme ‘Um Estranho no Ninho’, é uma superprodução cheia de estilo e inspirações belíssimas dos anos 1940.

Há duas semanas, a Netflix estreou mais uma de suas grandes produções originais. O lançamento de Ratched, aliás, foi um dos mais assistidos na plataforma em diversos países, inclusive o Brasil.

A série, de Ryan Murphy e Ian Brennan, é um suspense sombrio que se passa no ano de 1947 e narra a história da enfermeira Mildred Ratched. Quem interpreta a personagem é a atriz Sarah Paulson.

Na trama, ela faz de tudo para conseguir um emprego no hospital psiquiátrico de luxo da cidade de Lúcia, na Califórnia. Apesar de interpretar o papel de funcionária dedicada e eficiente, a enfermeira Ratched é, na verdade, uma mulher fria e manipuladora. Mais que isso, é perversa e sádica. Além disso, é capaz de qualquer coisa para alcançar seus objetivos.

A inspiração para a protagonista foi a personagem – de mesmo nome – do filme Um Estranho No Ninho, de 1975. A diferença é que a produção da Netflix apresenta a vida de Ratched antes disso. Ou seja, o seriado explica suas origens e como ela se tornou a pessoa monstruosa que vemos no longa metragem.

Mas não é apenas o roteiro da série que chama a atenção. O visual de Ratched é incrível, com ambientação nas paisagens costeiras da Califórnia e uma paleta de cores focada, principalmente, em tons de verde. Ademais, os cenários e os figurinos inspirados nos anos 1940 são impecáveis. Agora, você confere um pouco mais sobre esses dois grandes elementos da série.

Os figurinos de Ratched

Em primeiro lugar, é interessante notar que Ratched é uma obra visualmente intensa e forte. Assim, as cores vibrantes ajudam a compor a atmosfera tanto da história quanto dos personagens. O vermelho simboliza perigo e sinal de alerta, e também representa emoções mais fortes. No entanto, não aparece em nenhuma roupa.

Por outro lado, há muitos tons de verde, presente, por exemplo, no uniforme das enfermeiras. A cor se associa à saúde e segurança comuns à hospitais, um contraste evidente aos horrores que ocorrem ali. Além disso, há cenas com Mildred que recebem luzes em um verde mais escuro, ressaltando características como ambição, luxúria, maldade e ganância.

Por falar em Mildred, a inspiração para o figurino da personagem principal de Ratched foram modelos da década de 1940 da famosa marca Christian Dior. Ela usa diferentes silhuetas, estilos e cores. Tudo isso muda de acordo com o grupo ou personagem com quem ela se relaciona. Assim, há muita variedade de looks ao longo dos episódios.

Um dos trajes mais elegantes da primeira temporada surge logo no primeiro episódio. Enquanto busca uma vaga no hospital psiquiátrico, a enfermeira veste um tailleur amarelo com saia rodada e casaco com cintura marcada.

Outra personagem de destaque é Lenore Osgood, vivida por Sharon Stone. Ela é uma herdeira milionária e misteriosa que vive em uma mansão luxuosa, tem um macaco de estimação e figurinos icônicos de causar inveja – sempre cheios de glamour e poder.

Os cenários e a decoração da série

Tão impressionantes quanto os figurinos são os cenários de Ratched. O hospital é amplo e requintado, no estilo pós art deco. Lembra, aliás, um hotel boutique. Por isso, segundo a equipe de design de produção, foi uma das locações mais complexas da série.

Ali, vemos paredes estampadas e coloridas, poltronas de veludo e cortinas pesadas. Grande parte do mobiliário foi criado especialmente para esses ambientes. Para as cenas externas, eles usaram a mansão do King Gillette Ranch, em Malibu Creek. A arquitetura do lugar é do final dos anos 1920. Já os ambientes internos foram reproduzidos em estúdios da FOX.

Outro cenário exuberante é a mansão onde vive a herdeira Lenore Osgood. Além de passar a imagem de riqueza e extravagância, a locação foi baseada em uma visão cheia de estereótipos do continente asiático. Ao redor das salas há inúmeros detalhes como bonsais, sedas e estampas orientais, assim como santuários e jardins.

Ratched foi sucesso com o público, mas o enredo e a direção dividiram as opiniões dos críticos. Isso se deve, principalmente, ao controle narrativo da obra e às comparações com o filme de 1975. Entretanto, ainda que não seja unanimidade entre espectadores e críticos, vale a pena assistir à série nem que seja para se inspirar e admirar o trabalho majestoso de seus cenários, figurinos e maquiagem.