Ana Maria se ausentou do programa na quarta e quinta-feira, dias 7 e 8 de fevereiro.

Noa últimos dois dias, 7 e 8, o público não encontrou Ana Maria Braga à frente do Mais Você. A apresentadora de 74 anos não recebeu o eliminado do BBB, Juninho, e o comando da atração ficou por conta de Fabricio Battaglini e Tati Machado. Confira quando a companheira do Louro José volta!

Por que Ana Maria Braga não está no programa?

Ana Maria Braga não apresentou o Mais Você na quarta-feira (7) e quinta-feira (8), e ainda não há previsão de quando a loira voltará para o seu lugar.

Em comunicado emitido ontem, a apresentadora explicou que acordou com dor de barriga e por isso precisou ser substituída.

Na manhã de quinta-feira, Fabricio avisou que a falta da apresentadora será emendada com as férias dela, já que a última foi em agosto do ano passado. "Eu e a Tati vamos continuar cuidando da casa da Ana. Ela comeu algo que não caiu muito bem, não é nada grave. Ela precisa se hidratar para a aventura que ela vai ter nas férias, que começam na semana que vem", explicou o apresentador.

Como assistir as receitas da Ana Maria Braga?

Enquanto Ana Maria Braga está fora do programa, é possível assistir os pratos e guloseimas que a apresentadora já ensinou no Mais Você para fazer em casa, é bastante simples conseguir conferir o conteúdo exibido no programa matinal.

Acesse https://gshow.globo.com/programas/mais-voce/. Abaixe um pouco a tela de rolagem e clique em "Cozinhe com a Ana Maria" se você quiser apenas assistir aos vídeos das receitas. Se preferir ter a receita escrita completa, além do vídeo do preparo, você deve clicar em "Receitas" e será redirecionado para uma nova página.

Em seguida, é só conferir todas as receitas disponíveis e escolher qual você quer clicar para reproduzir em casa. Elas estarão em ordem cronológica da mais recente para as mais antigas.

Veja - 20 frases de Ana Maria Braga que são icônicas