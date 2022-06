Onça da novela Pantanal morre e Maria Marruá reencarna

A onça da novela Pantanal morre nos próximos capítulos da trama. O animal era a reencarnação de Maria Marruá (Juliana Paes), mas terá fim trágico no folhetim. Se engana quem acha que essa será a última menção sobre a mãe de Juma (Alanis Guillen). Em breve, ela irá reencarnar em outro personagem.

Onça da novela Pantanal morre nas mãos de caçadores

Maria Marruá reencarnou na onça da novela Pantanal após ser morta pelo jagunço a mando de Muda (Bella Campos). O animal, que sempre rodeia a tapera para proteger Juma de qualquer ameaça, vai sumir nos próximos capítulos da trama.

Em breve, Juma irá notar que a onça não aparece na tapera há muito tempo – isso ocorrerá mais adiante na novela, quando ela já estiver grávida da primeira filha de Jove (Jesuíta Barbosa), com quem ela irá se reconciliar e casar após dezenas de brigas.

Serão os peões da fazenda de José Leôncio que vão descobrir que a onça da novela Pantanal morre nos arredores da fazenda, de acordo com o Notícias da TV. Aflita com a possibilidade de ter perdido sua mãe mais uma vez, a protagonista vai perguntar ao Velho do Rio (Osmar Prado) o que aconteceu.

“Onde é que ela tá agora?”, questionará a mocinha. “Você não sabe?”, provocará a entidade. “Claro que não sei, Velho. Me fala”, dirá a menina. O pai de todas as sucuris será sucinto em sua resposta: “Para certas perguntas, não existe resposta. Mas você cuide bem dessa oncinha que você tá trazendo na sua barriga. Inté, Juma”.

Juma entende o que o Velho quis dizer. A alma de sua mãe irá reencarnar na filha que ela espera, fruto de seu relacionamento com Jove. Quando ela contar para seu amado o que a entidade lhe disse, ele custará para acreditar.

“Como assim sua mãe está voltando?”, questionará Jove. “Aqui, ó. Na minha barriga. Vai ser filha nossa. Minha mãe vai voltar pra mim”, dirá a menina sobre a Onça da novela Pantanal.

Filha de Juma recebe o nome de Maria Marruá

A menina-onça dá à luz na beira do rio, assim como sua mãe, enquanto seu marido está viajando. A menina recebe o nome de Maria Marruá Leôncio e herda o poder de se transformar em onça-pintada.

Haverá um salto no calendário e a criança aparecerá com oito anos de idade no último capítulo da trama, ao lado do filho de Irma (Camila Morgado) e do Velho do Rio.

A filha de Juma será vivida por Lia Luperi, enquanto o filho de Irma será interpretado por Theo Luperi. Ambas as crianças são filhas de Bruno Luperi, autor do remake, e bisnetos de Benedito Ruy Barbosa, dramaturgo que escreveu a trama em 1990 para a TV Manchete.

Esse será o primeiro papel das crianças na televisão. “É mais uma homenagem pela semente que ele plantou, pela família que ele concebeu, pela história que sonhou e ousou realizar, e pros meus filhos é poder que eles façam parte desse sonho”, disse o autor em entrevista ao Gshow.

Em 1990, a filha de Juma foi interpretada por Leandra Leal, na época com oito anos de idade. A atriz é filha de Ângela Leal, intérprete de Maria Bruaca na primeira versão da novela.

As cenas sobre a Onça da novela Pantanal devem ir ao apenas na reta final da trama, mas já foram gravadas. No começo do mês, a atriz Alanis Guillen publicou um vídeo em que aparecia com uma barriga falsa de gravidez, em uma canoa. Primeiro, o público irá acompanhar o casamento de Jove e Juma, que deve ocorrer por volta do capítulo 115.

+ Filho Irma e Trindade terá poderes? Relembre Pantanal 1990