Filho Irma e Trindade terá poderes? Relembre Pantanal 1990

Irma e o violeiro que tem pacto com o cramulhão vão se envolver na novela Pantanal e por isso o futuro da personagem de Camila Morgado será sinistro no remake da TV Globo. Se a versão de 2022 repetir os passos da produção da Manchete, o filho Irma e Trindade terá poderes desde a barriga da mãe e a deixará preocupada.

Como vai ser o filho Irma e Trindade na novela Pantanal?

O filho Irma e Trindade vai ser nomeado Anterinho. O garoto vai ser batizado em homenagem ao avô, pai de Irma e Madeleine, que se chamava Antero e morreu ainda na primeira fase do folhetim. Antes do nascimento da criança, Irma se preocupará com o filho e terá medo que ele nasça com chifres, por conta do pacto de Trindade com o diabo. Porém, para o alívio da mulher, o garoto virá ao mundo livre de marcas deixadas pelo cramulhão.

Enquanto ainda estiver na barriga, Anterinho mostrará sinais de poderes. Se os momentos da versão de 1990 se repetirem, o menino fará a viola do pai toca enquanto ainda for um feto. Na cena, Trindade está com Alcides e Zaquieu quando entra de repente em um transe. Em seguida, sua viola começa a tocar sozinha. Quando retoma a consciência, Trindade conta que o responsável por fazer sua viola tocar foi o bebê que Irma espera.

Além disso, a gestação faz com que a própria Irma comece a apresentar mudanças. Antes uma pessoa comum, Irma passa a ter premonições e agir de maneira diferente depois que passa a carregar o filho do violeiro na barriga. A filha de Mariana alerta os peões sobre o “cheiro de morte no ar” durante o folhetim e ainda ganha uma cena de possessão, assim como Trindade, que às vezes é possuído pelo coisa ruim.

Parto do filho Irma e Trindade será difícil

Irma passará por dificuldades no parto e precisará da ajuda de Trindade no futuro do remake da novela Pantanal, caso o autor Bruno Luperi não decida mudar nada. Neste ponto da trama original, Trindade não está mais na fazenda de José Leôncio, pois precisou partir devido a seu pacto com o diabo. Irma tem esperanças que o peão retorne para ver o nascimento do filho e isso de fato acontece. Quando José Leôncio está prestes a levar a cunhada para um hospital, o violeiro aparece e realiza o parto do filho.

Trindade não fica por perto por muito tempo. Após ajudar a trazer seu filho ao mundo, ele se despede e parte novamente, desta vez para sempre. Antes da despedida, ele pede a José Lucas que cuide da criança e de Irma por ele. Zé Lucas e Irma acabam juntos no final da novela e passam a criar o filho da irmã de Madeleine com Trindade juntos.

Por que Almir Sater saiu de Pantanal em 1990?

Trindade não chega até o final da novela Pantanal ao lado de Irma e seu filho porque o ator Almir Sater precisou deixar a produção da Manchete na época das gravações. Com o sucesso do folhetim de Benedito Ruy Barbosa, a emissora queria Sater como protagonista da novela que substituiria Pantanal, a clássica A História de Ana Raio e Zé Trovão.

Por isso, Almir deixou os sets de Pantanal mais cedo e partiu para gravar sua próxima novela. Trindade parou de aparecer no folhetim e a trama de Irma seguiu sem o peão.

Gabriel Sater pediu para não morrer no remake

Gabriel Sater revelou para Luciano Huck no Domingão que teve uma importante conversa com Bruno Luperi. O ator e cantor pediu que o autor o deixasse permanecer como Trindade no remake da TV Globo por mais tempo que na versão original. Além disso, ele pediu ao neto de Benedito Ruy Barbosa que não mate seu personagem na nova versão.

“Chorei muito para o Bruno Luperi. Falei: ‘não me leva embora antes da hora, por favor. Amo esse personagem, quero gravar o máximo que puder’. É um momento único na minha vida, sei que nunca mais vou viver isso”, contou Sater. Não foi revelado até o momento se Luperi acatou algum dos pedidos ou se a trama de 1990 permanecerá intacta no remake.

