Onde assistir os 10 filmes mais buscados em 2021 pelos brasileiros

O Google divulgou a lista dos filmes mais buscados no Brasil em 2021. Entre os títulos mais famosos no país, está o recém-lançado Eternos, o live action de Cruella e as produções nacionais Marighella e A Menina Que Matou Os Pais. Abaixo, veja a lista completa.

1ª lugar: Eternos – Filmes mais buscados de 2021

Eternos, filme da Marvel lançado em novembro deste ano, conta a história de seres superdotados que são imortais e possuem a habilidade de manipular a energia cósmica. As criaturas são frutos de um experimento fracassado de Celestial Arishem, desde a criação da Terra há milhões de anos. Os 5 Eternos são destinados a salvar a raça humana dos Deviantes, que também foram criados por Celestial. Depois da missão, eles esperam o retorno de seu criador, que demora séculos e milênios. Enquanto isso, eles precisam se preparar para uma nova ameaça.

O filme ainda está em cartaz nos cinemas de todo o país.

2º lugar: Viúva Negra

Também lançado pela Marvel neste ano, Viúva Negra narra a história da heroína Natasha Romanova, que é entregue à KGB, que a prepara para se tornar sua agente suprema. Mas, a história muda de rumo quando o próprio governo tenta matá-la após a dissolução da União Soviética.

Viúva Negra está disponível para os assinantes do Disney+.

3º lugar: Liga da Justiça de Zack Snyder – Filmes mais buscados de 2021

O terceiro filme mais buscado pelos brasileiros foi Liga da Justiça de Zack Snyder. No longa, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para combater um inimigo ainda maior. Batman e Mulher-Maravilha começam a recrutar aliados, mas mesmo com a formação da liga de heróis, o ataque ao planeta ainda pode ser catastrófico.

O filme pode ser assistido no HBO Max.

4º lugar: Venom: Tempo de Carnificina – Filmes mais buscados de 2021

Lançado nos cinemas em outubro deste ano, em Venom: Tempo de Carnificina, o relacionamento entre Eddie e Venom começa a evoluir. Para lidar com a simbiose, eles descobrem como viver juntos e como se tornarem melhores unidos do que separados.

O filme ainda não está disponível nas plataformas de streaming.

5º lugar: Invocação do Mal 3

Dando sequência à franquia de filmes Invocação do Mal, na terceira parte da história, o casal Ed e Lorraine Warren se envolvem na investigação de um assassino que poderia ter sido possuído pelo espírito de um demônio.

Invocação do Mal 3 pode ser assistido na HBO Max.

6º lugar: Marighella – Filmes mais buscados de 2021

Dirigido por Wagner Moura, Marighella é um filme biográfico que acompanha a história de Carlos Marighella, um político, escritor e guerrilheiro contra a ditadura militar no Brasil. O longa é baseado na biografia escrita por Mario Magalhães e traz a figura como líder de um grupo de jovens guerrilheiros dispostos a reagir contra a censura e repressão existente naquele período.

Marighella já está disponível no GloboPlay.

7º lugar: Esquadrão Suicida

Em sétimo lugar, está o Esquadrão Suicida, lançado em agosto deste ano. No filme, o governo envia os supervilões mais perigosos do mundo para a ilha de Corto Maltese, que está repleta de inimigos. Levando armas de alta tecnologia, eles viajam em uma missão de busca e destruição com o Coronel Rick Flag.

Esquadrão Suicida está disponível no HBO Max.

8º lugar: Cruella

Em oitavo lugar na lista, Cruella conta a história de Estella, uma jovem que sonha em se tornar uma grande designer de moda. Seus looks chamam a atenção da Baronesa Von Hellman, e elas passam a trabalhar juntas. Porém, uma série de eventos entre as duas faz com que Estella abrace sua personalidade rebelde e se torne Cruella, uma pessoa obcecada por vingança.

O longa pode ser assistido no Disney+.

9º lugar: Duna

Em penúltimo lugar está Duna, que gira em torno da história de Paul Atreides, um jovem brilhante, dono de um destino além de sua compreensão. Para garantir o futuro de seu povo, ele deve viajar para o planeta mais perigoso do universo.

Duna pode ser assistido no HBO Max.

10º lugar: A Menina Que Matou Os Pais

Para fechar a lista, está a produção nacional A Menina Que Matou Os Pais. Essa é uma das versões do longa que conta a história real de Suzane Von Richthofen, que matou os próprios pais com a ajuda do namorado e do cunhado. Há também uma segunda versão, O Menino Que Matou Meus Pais, sob outro ponto de vista.

Ambos os filmes estão disponíveis na Amazon Prime.

