Onde assistir Pesadelo na Cozinha de 2025 com Erick Jacquin

Está de volta o Pesadelo na Cozinha na Band, programa apresentado pelo chef francês Erick Jacquin, e que mostra os bastidores de restaurantes em São Paulo. Os episódios de 2025 já estão disponíveis e um dos mais polêmicos até agora mostrou o “Dona Acarajé” – com direito a demissão em frente às câmeras.

O programa é exibido pela Band às terças-feiras, às 22h30. Além da TV aberta, outra opção é o BandPlay, plataforma de streaming gratuita da Band, que permite assistir ao vivo pelo celular, tablet ou computador. Além disso, o episódio estará disponível posteriormente no YouTube, permitindo que ninguém perca os momentos mais emocionantes.

Como assistir o programa Pesadelo na Cozinha

Para assistir pelo aplicativo ou site da BandPlay, plataforma do canal:

1 – Acesse https://bandplay.com/home ou procure pela Bandplay na loja de aplicativos do seu celular

2 – Depois, vá em “entrar” e em seguida clique em “criar conta”

3 – Informe nome completo, e-mail, senha, data de nascimento, gênero, país e estado

4- Clique em “Eu li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”

5 – Para concluir, clique em “cadastrar”

6 – Depois, vá no botão ao vivo e pronto!

Pelo portal da band.com.br

1 – Acesse o link https://www.band.uol.com.br/

2 – Vá na aba superior “ao vivo” no horário do programa e pronto.

Nesta opção não é necessário ter nenhum cadastro, é só clicar na aba e aguardar que uma nova página irá abrir com o ao vivo do canal.

Youtube

Caso prefira assistir a qualquer hora, a Band disponibiliza os episódios do Pesadelo na Cozinha no Youtube gratuitamente. No entanto, a transmissão não é ao vivo. Os episódios só são adicionados na plataforma depois da exibição na televisão, geralmente no dia seguinte.

Assista a semifinal da temporada no canal do programa no Youtube e já se prepare para o episódio.

