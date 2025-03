Onde vai passar o tapete vermelho do Oscar? Acompanhe a cobertura

Está quase na hora de ver como termina a mais emocionante temporada do Oscar dos últimos anos. As estrelas se reunirão no Dolby Theatre em Hollywood no domingo para a 97ª edição anual do Oscar, que sem dúvida verá alguns vencedores pela primeira vez, mas antes, podemos acompanhar o tapete vermelho.

Como assistir o tapete vermelho 2025?

O tapete vermelho do Oscar é uma grande vitrine de moda. Indicados e vencedores do Oscar do passado, presente e futuro posam e se misturam antes da cerimônia. O pré-show no tapete vermelho às 19h, horário de Brasília.

O canal E! iniciará sua cobertura às 18h, enquanto a TNT começará às 19h.

O público também pode acompanhar o evento pelo ite oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, pelo link “https://www.oscars.org”.

Assista ao Oscar ao vivo

Quem vai ganhar o Oscar?

A corrida de melhor filme tem sido uma verdadeira corrida de cavalos este ano, com “Anora” e “Conclave” abocanhando os principais prêmios em outros shows nas últimas semanas. “Emilia Pérez”, a principal indicada este ano, teve suas chances de Oscar viradas de cabeça para baixo pelo surgimento de tuítes racistas da estrela Karla Sofía Gascón, então há chances de Ainda Estou Aqui ter seu nome nos envelopes são abertos no domingo.