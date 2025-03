Que horas começa o Oscar 2025 e onde assistir dublado

Neste domingo, 2 de março, acontece a 97ª cerimônia do Oscar e nós brasileiros estamos ansiosos para saber se Ainda Estou Aqui ganhará alguma estatueta. Anora levará tudo, ou The Brutalist pode varrer para a liderança? Qual é o dano daquele escândalo de Emilia Pérez? Veja que horas começa o Oscar e como assistir ao vivo.

Onde assistir o Oscar 2025?

A entrega do Oscar neste domingo, 2, começará às 22h (horário de Brasília) e há 4 formas de assistir: TV Globo, Globoplay, TNT e Max. Todos terão tradução simultânea.

Globo: a emissora exibirá a cerimônia a partir das 21h55, após o “Fantástico”. A tradução será de Anna Viana, com bastidores de Sandra Coutinho e Carolina Cimenti diretamente de Nova York.

Globopplay: o streaming da Globo faz a retransmissão do que passa na TV e de graça

TNT: o canal por assinatura transmitirá o evento na íntegra, incluindo a cobertura do tapete vermelho a partir das 19h. Lázaro Ramos e a atriz Fabiula Nascimento vão comentar a premiação ao lado de Aline Diniz. Ana Furtado fará a apresentação diretamente de Los Angeles.

Max: a plataforma (antiga HBO Max) disponibilizará a transmissão ao vivo para seus assinantes. É o mesmo time escalado para a TNT. É possível adicionar legenda durante a transmissão.

Aqueles que estiverem no estado do Rio de Janeiro verão a transmissão dos desfiles das escolas de samba nesse horário, mas com flashes dos principais momentos do Oscar.

Quem vai apresentar?

Conan O’Brien será o apresentador pela primeira vez. O showrunner e produtor executivo Raj Kapoor prometeu na quarta-feira que “ele tem tanto material que nem as joias vão ao ar”, dizendo também: “Estamos definitivamente presenteados com o tempo que Conan investiu neste show”.

