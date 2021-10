Alec Baldwin filmes: conheça dos maiores trabalhos do ator

Alec Baldwin tem atuado em filmes há décadas e é um atores mais famosos e bem sucedidos de Hollywood. Mas dessa vez, uma tragédia reacendeu o nome do artista.

O ator atirou acidentalmente com uma arma cenográfica na diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos e o ator diretor do filme, Joel Souza, de 48 anos, durante as filmagens do filme Rust, na quinta-feira (21). Joel saiu machucado, mas Halyna acabou falecendo. O caso ainda está sendo investigado pelas autoridades locais.

Filmes de Alec Baldwin

O ator de 63 anos começou a carreira na TV, com a série The Doctos, em 1982, e depois Cutter to Houston, no ano seguinte. Seu primeiro filme foi The Sheridd and the Astrounaut, em 1984, um longa metragem feio para a TV. Ele continuou trabalhando em diversas obras na TV, entre filmes, séries e minisséries, até que apareceu nas telonas do cinema com Para Sempre Lulu (1987) e Ela Vai Ter um Bebê (1988), filme do cultuado John Hughes e o astro Kevin Bacon.

Além de trabalhar com John Hughes, em 1988 ele esteve em um grande sucesso e um dos maiores filmes da carreira de Tim Burton, a comédia Os Fantasmas se Divertem, que anos depois ganhou um musical de sucesso na Broadway.

Depois de atuar em mais filmes, como De Caso com a Mfia (1988), Uma Secretária de Futuro (1988), Tak Radio: Verdades que Matam (1988) e A Fera do Rock (1989), no ano de 1990 ele surgiu em um de seus maiores sucessos: A Caçada ao Outubro Vermelho, com o grande Sean Connery.

Um Lugar Chamado Notting Hill: fez uma participação na comédia romântica com Hugh Grant e Julia Roberts

Pearl Harbor: em 2001 ele esteve no grande sucesso de guerra de Michael Bay. Alec Baldwin interpretou o personagem Doolittle.

No mesmo ano ele emprestou sua voz para o personagem Butch na comédia Como Cães e Gatos e ainda narrou o filme Os Excêntricos Tenenbaums do premiado diretor Wes Anderson.

Nos anos seguintes ele participou de dois episódios da série Friends, esteve nos filmes Quero Ficar com Polly, O julgamento do Diabo, entre outros. Dublou as animações Johnny Bravo, Os Padrinhos Mágicos e Bob Esponja: O Filme.

O Aviador: em 2005 ele interpretou Juan Trippe no filme dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Leonardo DiCaprio

Os Infiltrados: logo em 2006 voltou a trabalhar com o mesmo diretor e DiCaprio.

Tudo Acontece em Elizabethtown – De 2005 a 2006 ele também gravou o romance com Kirsten Dunst e Orlando Bloom.

As Loucuras de Dick & Jane: o ator esteve na famosa comédia com Jim Carrey, onde viveu o vilão Jack McCallister.

Uma Prova de Amor (2009) – Ele também atuou no drama Uma Prova de Amor com Cameron Diaz e Simplesmente Complicado com Meryl Streep.

De 2012 esteve em dois filmes de Woody Allen: “Para Roma” e “Com Amor e Blue Jasmine“.

Rock Of Ages (2012), A Origem dos Guardiões (2012), Para Sempre Alice (2014), Sob o Mesmo Céu (2015) e Missão Impossível (2015 e 2018) também estão na lista de atuações.

O Poderoso Chefinho (2017) – Um dublagem que muita gente também deve conhecer é a voz do ator na versão original do filme, em que ele vive o protagonista.

Nos últimos anos ele se dividiu em vários projetos na televisão e o cinema e em 2021 lançou O Poderoso Chefinho 2 a minissérie Dr. Death, em que atuou ao lado de Christian Slater e foi creditado como produtor executivo.

VEJA O VÍDEO COM OS MELHORES FILMES DE ALEC BALDWIN

Prêmios

O famoso já foi indicado ao Oscar pelo papel que interpretou no filme The Cooler – Quebrando a Banca, em 2004. Ele concorreu na categoria de ator coadjuvante, mas perdeu o prêmio para Tim Robbins, que venceu pelo filme Sobre Meninos e Lobos.

De 1996 a 2021 ele foi indicado ao Emmy – o Oscar da TV – 16 vezes e levou a estatueta para casa 3 vezes. Ele também já venceu um Critic’s Choice Awards, prêmio entregue pela mídia especializada dos Estados Unidos e concorreu ao Bafta, prêmio de extrema relevância no Reino Unido.

Ele também já concorreu e venceu categorias em premiações como Gold Derby Awards, o Globo de Ouro, New York Film Critics e outras premiações famosas.

Ele foi indicado ao Oscar pelo filme de 2003 The Cooler, mas encontrou um novo público na sitcom de sucesso 30 Rock, interpretando Jack Donaghy ao lado de Tina Fey, pelo qual ganhou uma série de prêmios, incluindo dois Emmys e sete Screen Actors Guild Awards .