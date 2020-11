Os Novos Mutantes: confira tudo sobre o novo filme do universo X-Men

Após três anos de espera, Os Novos Mutantes chegaram aos cinemas em 2020! O filme é a nova e última aposta da Fox que dá sequência ao Universo X-Men. Pois futuramente a Disney pretende inserir os heróis no Universo Compartilhado Marvel. E nesta terça-feira (17) ocorre o lançamento em DVD e Blu-Ray.

Os Novos Mutantes tem o enredo sobre cinco adolescentes deslocados, todos internados em uma instituição hospitalar, onde são monitorados. Supostamente eles recebem ajuda a controlar seus poderes.

Mas o filme traz um diferencial em sua narrativa, ao focar no horror psicológico. Assim, a Fox segue a linha diferenciada de roteiro de filmes de heróis, que deu certo. Como o humor ácido de Deadpool (2016) ou o tom realista de Logan (2017).

Portanto, o resultado de Os Novos Mutantes é um filme mais intimista e humilde. Não se vê na produção as grandiosidades presentes nos outros filmes dos mutantes e se volta para as angústias vividas pelos adolescentes.

O elenco de Os Novos Mutantes

No elenco de Os Novos Mutantes estão rostos conhecidos do grande público, como Maisie Williams, que viveu a jovem Arya em Game Of Thrones. No longa ela interpreta Rahne Sinclair, uma órfã escocesa que tem a habilidade de virar um lobo. Mas sem perder a consciência humana.

Charlie Heaton também faz parte de uma série de sucesso, Stranger Things (Netflix). Em Os Novos Mutantes ele dá vida a Sam Guthrie, um jovem que gera combustão na pele e voar numa velocidade comparável à de um jato supersônico. Ele também é capaz de criar um campo de força impenetrável.

Já a brasileira Alice Braga, rosto nacional conhecido em Hollywood, interpreta a Dra. Cecilia Reyes, uma médica de Porto Rico. A mutante tem o poder de gerar um bio-campo de psicoplasma invisível ao redor do corpo. Assim, ela o ativa sempre em situação de perigo externa.

E tem mais brasileiro no filme da equipe jovem de Os Novos Mutantes. Trata-se do brasiliense Henry Zaga, conhecido da série 13 Reasons Why que interpreta o conterrâneo Roberto da Costa.

O principal personagem do Brasil dos quadrinhos de Marvel tem o poder de absorver energia da luz solar para transformar em força, resistência e outras habilidades.

O elenco de Os Novos Mutantes tem ainda Anya Taylor-Joy, que interpreta Magia. Ela tem poderes de feitiçaria e teletransporte. Mas não apenas de espaço, como também de tempo.

A via crucis de Os Novos Mutantes

Mas o caminho de Os Novos Mutantes até as telonas foi conturbado, passando por refilmagens e edições. O que resultou em vários adiamentos. E aliado ao lançamento limitado devido à pandemia, a bilheteria amargou em US$ 45 milhões.

O longa dirigido por Josh Boone (A culpa é das Estrelas) deveria ter estreado em abril de 2018, após o lançamento do trailer, que gerou boas expectativas.

Contudo, a Fox decidiu adiar a estreia para fevereiro de 2019, para não confrontar com “Deadpool 2”, lançado em maio de 2018. Então a indústria aproveitou para realizar novas filmagens.

Outro adiamento ocorreu com a negociação de compra da Fox pela Disney. Assim, Os Novos Mutantes viraram uma dúvida para a empresam, que foi adiando com novas datas . A do dia 2 de abril, coincidiu com a pandemia.

A dúvida sobre Os Novos Mutantes ser lançado no cinema ou na plataforma de streaming Disney+ perpetuou. Mas após 30 meses, a produção ganhou a sua estreia nas telonas.

Crítica

Contudo, Os Novos Mutantes parecem não ter compensado o grande tempo de espera. Isso porque o filme coleciona críticas negativas e tem 34% de aprovação no site Rotten Tomatoes.

Na média, o filme atingiu apenas 32% de aprovação. A a crítica da revista Forbes intitulou o longa “‘Os Novos Mutantes’ como o pior filme de X-Men de todos os tempos”. Seguindo o massacre coletivo aparece o (The New York Times) m chamando o longa de “filme de terror medroso” e The Hollywood Reporter, que atribuiu a produção “com poucas novidades”.

Mas a produção apresenta um casal gay, sem o menor pudor, apostando na representatividade. Aliado à ambientação em tons sombrios, gerando mais para o suspense que o terror, busca gerar ao espectador uma ideia de aprisionamento e reflexão sobre a dualidade em uma fase decisiva da vida.

Os Novos Mutantes foram criados em 1982 pelos roteirista Chris Claremont e o desenhista Bob McLeod. Eles serviram como a como a futura geração dos X-Men.