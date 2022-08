Participantes A Fazenda 2022: veja 9 nomes cotados

Os participantes A Fazenda 2022 devem ser anunciados oficialmente nas próximas semanas, mas os internautas já começam a especular quem são os famosos que vão ficar confinados em Itapecerica da Serra a partir de setembro. A advogada Deolane Bezerra, o influenciador Léo Picon e a cantora Márcia Fellipe são alguns dos nomes cotados.

Deolane Bezerra está entre os participantes A Fazenda 2022

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra é uma das cotadas para A Fazenda, de acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles. A famosa já até teria contratado uma equipe para cuidar das suas redes sociais no período em que estiver fora e planeja lançar uma linha de roupas no mesmo período.

Deolane bombou nas redes sociais em 2021 após a morte de seu marido MC Kevin. A doutora chama atenção dos internautas por seu estilo de vida com muita ostentação, incluindo carros de valores milionários e compras de luxo. Ainda no ano passado, se aventurou no mundo da música e lançou a faixa Meu Menino, em homenagem ao funkeiro. No Instagram, soma mais de 14 milhões de seguidores.

Latino está entre os participantes A Fazenda 2022

Hoje é festa… lá na Fazenda 2022. Léo Dias afirma que Latino é um dos nomes confirmados na nova temporada do reality show.

O cantor fez muito sucesso nos anos 2000 com as faixas Festa no Apê e Renata. Apesar da popularidade do famoso ter caído nos últimos anos, Latino segue carreira artística – seu último lançamento foi a música Maria Revoada, em parceria com Michele Andrade, lançada neste ano.

Latino é pai de dez filhos de dez mulheres diferentes. Um de seus relacionamentos do passado foi com a cantora Kelly Key, com que ele teve Suzana, uma de suas herdeiras mais famosas, hoje com 22 anos. No Instragram, ele é seguido por mais de 1,2 milhão de pessoas.

Léo Picon

Outro nome bastante requisitado pela Record é o do influenciador digital Léo Picon, de acordo com o jornalista Fefito, do UOL. O famoso possui mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e já participou do De Férias com o Ex, reality show da MTV.

Além de influenciador, Léo também é empresário e dono da marca de roupas Approve. O famoso, que já foi Colírio Capricho, já se envolveu com a modelo Isabella Santoni e a cantora Manu Gavassi. Ele é irmão de Jade Picon, que participou da 22ª edição do Big Brother Brasil.

Natália Deodato está entre os participantes A Fazenda 2022

Natália Deodato é outro nome citado por Fefito. A mineira ficou famosa neste ano ao participar do BBB 22. A ex-sister foi um dos nomes mais comentados da edição após sofrer retaliações e se envolver em conflitos com quase todos os outros confinados, incluindo suas aliadas.

Depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil, Natália foi um dos destaques do desfile da escola de samba Beija Flor, do Rio de Janeiro. A mineira hoje soma mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

Rodrigo Mussi está entre os participantes A Fazenda 2022

Outro participante do BBB 22 que pode fazer parte do elenco de A Fazenda é Rodrigo Mussi. Segundo Fefito, a ideia da produção é oficializar o convite assim que o famoso não precisar mais de cuidados médicos.

Rodrigo sofreu um grave acidente de carro semanas depois de deixar o confinamento do Big Brother Brasil, do qual ele foi eliminado no segundo paredão. Após passar mais de um mês internado, o ex-BBB deixou o hospital e vem se recuperando em casa. O ex-brother é seguido por mais de 4 milhões de pessoas no Instagram.

Márcia Fellipe

Outro nome desejado pela Record é o da cantora Márcia Felippe. A famosa participou da edição de 2021 do Power Couple e rendeu dezenas de barracos ao lado de seu marido Rod Bala. Inclusive, a emissora quer chamar a maior rival de Márcia no programa, Deborah Albuquerque, visando trazer mais conflitos para o programa.

A cantora é conhecida pela faixa de sucesso Quem Me Dera, em parceria com Jerry & Smith, que conta com mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Antes de seguir carreira solo, fez parte o grupo Garota Safada, ao lado de Wesley Safadão, em 2010. Acumula 5 milhões de seguidores nas redes sociais.

Deborah Albuquerque

A rivalidade que abalou o Power Couple entre Márcia Felippe e Deborah Albuquerque pode voltar a acontecer, já que a famosa é uma das cotadas para A Fazenda 2022.

A influenciadora digital, seguida por mais de 2 milhões de pessoas, começou a carreira musical no grupo As Ronaldinhas, em 2000. Foi assistente de palco do programa humorístico Legendários, na Record, entre 2010 e 2011, e também já fez parte do Feira do Riso, da RedeTV. Hoje, fala sobre vida fitness e alimentação saudável em sua página no Instagram.

Thomaz Costa está entre os participantes A Fazenda 2022

Thomaz Costa pode ser mais um nome entre os participantes A Fazenda 2022. Conforme apurado pelo colunista Bruno Tálamo da Ana Maria Digital, o ator e influenciador digital foi convidado pela produção para fazer parte do elenco.

O ator ficou conhecido por fazer parte do elenco de Carrossel (2012), novelinha do SBT. Ele voltou a viver o personagem em Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016). Também participou dos longas-metragens Eu Fico Loko (2017) e Amiga do Inimigo (2020), e da série Em Prova (2019). No ano passado, foi um dos exploradores do reality show Ilha Record. Soma mais de 6 milhões de seguidores no Instagram.

Ana Mara

Ana Mara, a Maroca do BBB 10 e 13, é mais um dos nomes entre os participantes A Fazenda 2022, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

Na sua primeira participação no reality, foi eliminada na 12ª semana, chegando bem perto da final. Três anos depois, saiu da disputa pelo prêmio na nona semana – a saída da sister ficou marcada pelo discurso de Bial, que disse “você perdeu, você sabe que perdeu. Perdeu um dos maiores favoritismos do Big Brother Brasil, Ana Mara”.

Hoje, e ex-BBB estuda biomedicina. No Instagram, são mais de 950 mil seguidores.