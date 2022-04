Participantes No Limite 2022: quem são e quando começa o reality

Os participantes do No Limite 2022 foram revelados durante a programação da Globo nesta terça-feira, 26. Ao contrário da temporada exibida em 2021, os 24 jogadores são anônimos e não se conhecem. O primeiro colocado leva o prêmio de R$500 mil.

Quem são os participantes do No Limite 2022?

O elenco do No Limite 2022 é composto por 24 participantes anônimos. Veja quem são:

– Matheus Pires, 30 anos, coordenador pedagógico, do Rio de Janeiro (RJ). Segundo ele, se considera ser uma pessoa mandona.

– Shirley Gonçalves, 51 anos, professora de Educação Física, de Brasília (DF). É casada há 30 anos e mãe de dois filhos.

– Bruna Negreska, 32 anos, formada em Educação Física, de São Paulo (SP). É musa da escola de samba Tom Maior.

– Kamyla Romaniuk, 30 anos, biomédica, de Rondônia (RO). Não tolera grosseria gratuita, segundo ela.

– Adriano Gannam, 42 anos, psiquiatra, de São Lourenço (MG). Se considera corajoso.

– Guza Rezê, 40 anos, chefe na Polícia Rodoviária Federal, de Salvador (BA). Diz ter passado por uma grande transformação física e que deixará os adversários para trás.

– Clécio Barbosa, 44 anos, engenheiro civil, natural de Jaboatão (PE). Também diz ser corajoso.

– Flavia Assis, 42 anos, foi jogadora de vôlei e é massoterapeuta, de Santo André (SP). Vai usar sua experiência com esporte no reality.

– Andréa Nascimento, 31 anos, jogadora de basquete e empreendedora, de Maceió (AL). Também acredita que sua experiência como atleta vai ajudá-la na competição.

– Roberta Terra, 38 anos, gerente de Trade Marketing, do Rio de Janeiro (RJ). Afirma ser incisiva, o que pode irritar as pessoas.

– Victor Hugo de Castro, 27 anos, redator publicitário, de Goiânia (GO). É capaz de fazer tudo para chegar na final.

– Verônica Kreitchmann, 28 anos, corretora de imóveis e professora de futebol, de Porto Alegre (RS). Odeia pessoas preguiçosas.

– Rodrigo Moraes, 45 anos, engenheiro de produção, de Foz do Iguaçu (PR). Se considera estrategista e está preparado para o desafio.

– Lucas Santana, 31 anos, doutorando em Física, de Aracaju (SE). Diz entender de disputas e estratégias, apesar da vida dedicada aos estudos.

– Leonardo Correa, 34 anos, cirurgião-dentista, de Tubarão (SC). É perfeccionista, não aceita errar e gosta muito de jogos de lógica e estratégia.

– Ipojucan Ícaro, 29 anos, artista circense, do Rio de Janeiro (RJ). Ele afirma que tenta ser uma pessoa ponderada, apesar de ser ‘ariano quente’.

– Tiemi Hiratsuka, 30 anos, farmacêutica, Mogi das Cruzes (SP). Se considera uma grande mediadora de conflitos e uma pessoa paciente.

– Charles Gama, 29 anos, doutorando em Políticas Públicas e tutor de educação, de Angra dos Reis (RJ). Acredita muito na sua força física e força intelectual.

– Patrícia Tomé, 45 anos, funcionária pública, de Nova Friburgo (RJ). Diz que a questão da comida é um ponto que pode a deixar abalada durante o programa.

– Vanderlei Ramiro, 30 anos, formado em Psicologia e professor de inglês, de São Paulo (SP). Sobre os desafios do jogo, ele destaca enfrentar a saudade e conta que será difícil ficar longe do filho.

– Dayane Sena, 26 anos, professora, de Belford Roxo (RJ). Diz ser competitiva e não ter muita paciência, além de ser destemida.

– Pedro Castro, 32 anos, zootecnista, Londrina (PR). Conta que é estrategista e destaca o tempo que foi escoteiro, dos 12 aos 22 anos.

– Ninha Santiago, 33 anos, fotógrafa subaquática, de Ipojuca (PE). Diz saber fazer amigos facilmente, e garante ser competitiva.

– Janaron Uhãy, 27 anos, monitor pesqueiro e tatuador, de Santa Cruz Cabrália (BA). Diz ser corajoso e que na vida não há nada que o abale.

Quando começa o reality?

O No Limite 2022 começa no dia 3 de maio, terça-feira, logo após a exibição da novela Pantanal. O reality terá alguns mudanças no formato em comparação ao ano passado.

As mudanças começam na escalação do elenco e apresentador. Em 2021, a Globo escolheu 16 ex-BBB’s para participarem do programa de sobrevivência – a emissora surfou no estrondoso sucesso do BBB 21 para alavancar a volta do reality. A vencedora foi Paula Amorim, do BBB 18.

Agora, serão 24 participantes e todos anônimos. A apresentação fica por conta de Fernando Fernandes, atleta paralímpico e ex-BBB; no ano passado, quem comandou a atração foi André Marques.

A frequência da exibição do reality também passa a ser maior. Serão três episódios semanais, com eliminações às terças e quintas. No domingo, o jogador que deixar a competição conversa com Ana Clara no programa ‘A Eliminação’, que será exibido após o Fantástico.

Ao contrário da maioria dos realities shows, o No Limite é gravado e não há pay-per-view. O público também não participa das eliminações: são os próprios participantes que devem decidir quem vai deixar a atração. A única votação popular é no final do programa, quando o público escolhe quem deve levar o prêmio de R$500 mil.

Como é o programa?

Em No Limite, os participantes ficam acampados em um local selvagem e participam de provas que exigem esforço físico e resistência, debaixo de intempéries como calor extremo, chuva e ventos fortes. Cada grupo precisa vencer as provas que dão direito a privilégios como boas opções de comida e objetos que ajudam a sobreviver no local, como sacos de dormir, isqueiros e itens de higiene pessoal.

Essa será a quinta temporada do programa. As três primeiras edições foram exibidas nos anos de 2000 e 2001. Depois de um hiatus de oito anos, o programa voltou para mais uma temporada em 2009. Em todas elas os participantes eram anônimos. Depois, foi apenas em 2021 que o programa retornou, dessa vez com ex-BBB’s.

Quem já venceu o No Limite?

2000: Elaine foi consagrada a campeã do No Limite depois de vencer a última prova do programa.

2001: Léo também venceu a prova final e foi o campeão.

2001: Rodrigo foi o campeão do No Limite – Fase Metal.

2009: Luciana foi a vencedora através de votação popular.

2021: Paula Amorim também foi escolhida vencedora pelo público.

