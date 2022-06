Por que Flora matou Marcelo na novela A Favorita?

Flora tinha um caso com o marido de Donatela e dizia o amar muito. Então por que Flora matou Marcelo (Flavio Tolezani)? Em uma trama cheia de segredos e reviravoltas, aos poucos as intenções da verdadeira vilã da novela A Favorita são reveladas ao longo da obra do autor João Emanuel Carneiro.

Por que Flora matou Marcelo?

Flora matou Marcelo em A Favorita porque o ricaço terminou com ela e a verdade sobre a paternidade de Lara estava prestes a vir a tona. Nas cenas do assassinato, o marido de Donatela chama Flora de “lixo” e diz que não quer mais saber da amante, pois já caiu em seus joguinhos antes. Ele também afirma que a esposa é a única mulher que realmente amou durante toda sua vida, o que não agrada em nada a vilã.

Mais tarde na trama, Donatela descobre por Cilene (Elizângela) que Lara não é filha de Marcela e sim Dodi, e então compreende de uma vez por todas o porquê Flora matou Marcelo. Ela chega a conclusão que não foi apenas por ciúmes. Flora já havia percebido que Marcelo não deixaria Donatela, mas também teve medo de que Lara ficaria sem direito a herança dos Fontini quando um teste de DNA fosse realizado.

A personagem de Claudia Raia comenta quando descobre a verdade: “agora tudo faz sentido, foi por isso que a Flora matou o Marcelo. Eu nunca tinha entendido o motivo de ela ter feito isso. Ela tendo uma filha com ele, mais cedo ou mais tarde ela teria acesso ao dinheiro dos Fontini. Agora, se a filha não era dele e o Marcelo descobriu tudo isso…”

Pouco antes de morrer, Marcelo disse para Donatela que tudo entre ele e Flora estava terminado e que ele revelaria algumas coisas para a esposa, mas que ainda precisava de um tempo antes de fazer isso. Porém, Marcelo não teve chance de dizer tudo a Donatela, pois foi assassinado por Flora em seguida. “Então era isso que ele queria me contar e por isso terminou tudo com a Flora, porque sabia de tudo [sobre a paternidade da Lara]”, conclui Donatela.

Como foi a morte de Marcelo?

Para quem não lembra, já que as cenas da morte de Marcelo só são exibidas depois de mais de 50 capítulos do folhetim, o assassinato aconteceu na sala da casa do ricaço. Donatela havia saído há pouco e Flora apareceu sem avisar na casa do ex-amante.

Ela se declarou para Marcelo e pediu uma nova chance para ele, mas o personagem de Flavio Tolezani não quis saber de nada. “Todo mundo vai ficar sabendo quem você é, vou falar para todo mundo, todo mundo vai ficar sabendo o lixo que você é”, diz Marcelo.

Flora tenta se explicar, mas Marcelo a expulsa. Porém, a vilã não vai em direção a porta. Quando Marcelo diz que nunca mais verá Flora, a personagem de Patrícia Pilar responde: “não vai mesmo. Nem eu e nem ela”.

Em seguida, Lara atira no peito de Marcelo, bem no lado do coração. Marcelo se ajoelha e Flora declara: “adeus Marcelo”. A vilã então atira novamente e ele cai. Neste momento, Donatela abre a porta e encontra o marido no chão e Flora com a arma ainda em mãos. “O que você está fazendo aqui? Você está sempre no lugar errado, na hora errada”, reclama Flora. A personagem de Claudia Raia devia estar fora de casa por mais tempo, porém, se lembrou que tinha um horário marcado com a manicure e por isso retornou logo.

Flora atira mais uma vez em Marcelo e Donatela pula em cima de Flora. As duas brigam e quando Flora está prestes a pegar a arma e atirar em Donatela também, Cilene aparece e quebra um vaso na cabeça da vilã. Depois, Flora é presa, mas mente para todos e diz que paga por um crime que não cometeu.

Flora matou Marcelo, mas sua versão dos fatos é que a verdadeira assassina de Marcelo é Donatela; relembre:

