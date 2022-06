Quem é o pai do filho de Maria do Céu em A Favorita?

Em A Favorita (2008), Maria do Céu (Deborah Secco) engravida, mas há um mistério em relação ao pai de seu filho. Ao longo da trama, ela se envolve com Halley (Cauã Reymond), Orlandinho (Iran Malfitano) e Cassiano (Tiago Rodrigues). O público só descobre quem é o pai do filho de Maria do Céu em A Favorita na reta final da novela.

Quem é o pai do filho de Maria do Céu na novela A Favorita e quando o segredo será revelado?

Halley é o pai do filho de Maria do Céu em A Favorita. Na trama original, a revelação foi feita um pouco antes da novela entrar na reta final.

Isso porque a jovem se relacionou com Halley e Orlandinho durante a trama. Também é cogitado que Cassiano (Tiago Rodrigues) poderia ser o pai da criança.

No final de A Favorita, Maria do Céu dá à luz ao seu filho, que recebe o nome de Marcelo Donizeti Edivaldo, em homenagem aos pais de Halley e aos seus, e também ao avô de Orlandinho. A jovem termina a novela ao lado de Orlandinho, com quem se aproximou no início pois estava interessada em sua fortuna. No entanto, ao longo da novela, os dois acabaram se apaixonando de verdade.

A história de Maria do Céu e Orlandinho passou por altos e baixos ao longo da novela. No começo do folhetim, o rapaz é homossexual e apaixonado por Halley, mas tem vergonha de se assumir e aceita ter um casamento de fachada com Céu.

Grávida de Halley, a garota acredita que está fazendo um bom negócio pois Orlandinho é rico e pode garantir um bom futuro para a criança. Os dois, porém, acabam ficando juntos de verdade.

Já Halley fica com Lara (Mariana Ximenes) no final da trama. Após temerem ser irmãos, eles descobrem que o parentesco não existe já que a garota é filha de Dodi (Murilo Benício) e Flora (Patrícia Pillar), e não de Marcelo (Flávio Tolezani).

O que acontece no final de A Favorita?

Além do final feliz de Céu, Orlandinho, Halley e Lara, A Favorita tem desfechos surpreendentes para outros personagens.

Donatela (Cláudia Raia) se casa com o jornalista Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia). No entanto, no dia da cerimônia, Flora aparece no local do casamento e esfaqueia Silveirinha (Ary Fountoura). Ela consegue escapar e reaparece novamente durante a lua-de-mel dos pombinhos; é então que Lara atira na própria mãe.

Flora volta para a cadeia e é maltratada pelas outras presidiárias, e diz para as colegas de cela que se chama Donatela.

Enquanto isso, Silveirinha consegue sobreviver à facada que levou da vilã. No final, ele vira empresário de uma nova dupla infantil.

Essa é a primeira vez que A Favorita está sendo reprisada na Globo desde a sua exibição original em 2008. Os episódios vão ao ar de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília, no Vale a Pena Ver de Novo.

