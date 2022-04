Por que hoje não tem Sessão da Tarde? Horário e programação da Globo

Hoje não tem Sessão da Tarde na Rede Globo, em razão do jogo da Seleção Brasileira, marcado para às 15 horas. A programação tradicional da emissora retornará na terça-feira, 12 de abril. Veja qual será o filme.

A partir das 15 horas e 20 minutos, a Rede Globo vai exibir o jogo da seleção feminina do Brasil e Hungria. Por isso, hoje não tem Sessão da Tarde nesta segunda-feira. Na Tela Quente, após o Big Brother Brasil, será exibido o filme “O Último Suspiro”.

Confira a programação da Sessão da Tarde de 12 a 15 de abril de 2022.

Terça-feira, 12/04/2022 – Cidade de Papel

Quarta-feira, 13/04/2022 – Como Se Fosse a Primeira Vez

Quinta-feira, 14/04/2022 – A Hora Do Rush 2

Sexta-feira, 15/04/2022 – Hop – Rebelde Sem Páscoa

Assista o trailer do longa de amanhã.

15:20 Futebol

17:30 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:25 Além da Ilusão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:30 Big Brother Brasil 22

23:50 Tela Quente – O Último Suspiro

01:25 Jornal da Globo

02:15 Conversa com Bial

02:55 Corujão I

Terça-feira, 12/04/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Sonhos De Papel

17:00 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:25 Além da Ilusão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:35 Big Brother Brasil 22

23:55 Profissão Repórter

00:35 Jornal da Globo

01:25 Conversa com Bial

02:05 Corujão I

