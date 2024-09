Próxima corrida da Fórmula 1 vai passar na Band? Globo adquire direitos

Chegou ao fim o período em que o público podia acompanhar as corridas da Fórmula 1 aos domingos na Band. A emissora e a Liberty Media, detentora da transmissão, adiantaram o fim do contrato e negociam como será a transição para a TV Globo.

Quando a F1 vai para a Globo?

A F1 voltará a passar na TV Globo em 2025, após quatro anos sendo exibida pela Band. A emissora carioca está em adiantado acordo com a Liberty Media, enquanto a Band já sentenciou o fim das transmissões.

Apesar dos boatos, a informação é que a Band vai transmitir as oito corridas que faltam para o fim do calendário de 2024. Isso significa que a próxima etapa, o GP do Azerbaijão, válida como a 17ª, será exibida pela Rede Bandeirantes.

A transmissão da Band alavancou na audiência do canal nos últimos anos não só pelo duelo entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, mas também pelo formato que a emissora escolheu. A exibição começa desde os bastidores, com a jornalista Mariana Becker mostrando intimidade com o universo do automobilismo, e a própria narração das provas pela voz de Sérgio Maurício, menos engessada que as da Globo.

Contudo, o valor alto do contrato teria levado a Band a abrir mão das transmissões, mesmo com o contrato em vigência até o final do ano que vem.

Calendário de próximas corridas da Fórmula 1

Depois das emoções de Monza, a Fórmula 1 segue para o GP do Azerbaijão, na fronteira entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental, de 13 a 15 de setembro.

O Circuito da Cidade de Baku faz exatamente o que promete: serpenteia pelas ruas da capital do Azerbaijão com muitas atrações marcantes para acompanhá-lo.

Os pilotos terminam uma volta e começam outra acelerando a todo vapor por 2,2 quilômetros, desde a saída da Curva 16, passando por várias curvas e chegando novamente à Curva 1. Adrenalina do começo ao fim! ;"

Se liga nas próximas corridas até o fim do ano:

Rodada 17: Grande Prêmio do Azerbaijão, Baku, 13 a 15 de setembro

Rodada 18: Grande Prêmio de Cingapura, Marina Bay, 20 a 22 de setembro

Rodada 19: Grande Prêmio dos Estados Unidos, Austin, 18 a 20 de outubro*

Rodada 20: Grande Prêmio da Cidade do México, Cidade do México, 25 a 27 de outubro

Rodada 21: Grande Prêmio de São Paulo, Interlagos, 1 a 3 de novembro*

Rodada 22: Grande Prêmio de Las Vegas, Las Vegas, 21 a 23 de novembro

Rodada 23: Grande Prêmio do Catar, Lusail, 29 de novembro a 1º de dezembro*

Rodada 24: Grande Prêmio de Abu Dhabi, Yas Marina, 6 a 8 de dezembro

